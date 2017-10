El arzobispo de Rosario, con trabajadores de Luz y Fuerza

El arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, visitó la sede del gremio Luz y Fuerza y transmitió la necesidad de establecer lazos solidarios entre las personas. El referente local de la iglesia exhibió un mensaje de esperanza, de aliento, de un profundo compromiso para enfrentar la delicada situación que atraviesa Argentina.

"Sus palabras nos regocijaron, y nos comprometen a trabajar en el sentido de la solidaridad", comentó Alberto Botto, secretario de Luz y Fuerza. "Dada la situación crítica de Argentina, las conducciones de las distintas organizaciones, tenemos no sólo el deber de defender los derechos de los trabajadores sin condiciones, sino también el de ayudar a los sectores más avasallados y olvidados", remarcó el sindicalista.

En ese marco, Botto advirtió: "Pensamos que los argentinos debemos deponer actitudes que nos dividen y nos impiden prosperar. En estos tiempos tan difíciles, no podemos perder de vista la unidad y la esperanza; no podemos resignarnos a no hacer nada y entregarnos a creer que por pensar diferente no nos podemos encontrar en un punto común para el bien de todos".