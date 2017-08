Dueños de cocheras denuncian el impacto negativo que tienen las obras en el centro

El ingreso restringido al microcentro tiene un impacto negativo en las cocheras del barrio. Oscar Liberton, titular de la Cámara de Garagistas de Rosario, dijo que ya "son siete las playas de estacionamiento que se ven perjudicadas por las obras y los cambios en el tránsito".

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, Liberton dijo que todo el sector comercial "está muy preocupado" por lo que ocurre en el centro. "Hemos tomado contacto con algunos de los comerciantes afectados. Están imposibilitados de realizar cualquier actividad comercial y eso preocupa mucho".

Liberton cuestionó la modalidad con que se implementaron las medidas de restricción. "No hubo un aviso, no se pudo implementar una estrategia. Llegás una mañana y te encontrás con que no podés llegar a tu negocio. Esto es preocupantes y más en una situación como la que estamos viviendo".

"Por las obras de remodelación de calle Sarmiento tenemos cuatro cocheras paradas. Eso se conversó con las autoridades y se esperaba que los trabajos fueron más rápido. Sobre Santa Fe tenemos cuatro cocheras afectadas por nuevas normativas", agregó.