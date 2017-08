Detienen a dos chicos por atacar a gomerazos a vehículos en la autopista a Santa Fe

El director de Coordinación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gustavo Sella, consignó que dos adolescentes fueron detenidos ayer a la tarde acusados de atacar "a gomerazos" a los vehículos que circulaban por la autopista a Santa Fe, muy cerca del ingreso a Rosario.





"Los ataques a los automovilistas están identificados y el accionar de la policía también. De hecho, dos menores fueron detenidos con gomeras en su poder. Estos chicos fueron trasladados a la comisaría. Después, el fiscal dispuso que sean reintegrados a las familias", afirmó el funcionario.









En ese sentido, sostuvo que esos hechos "son difícil de contener ese tipo de conducta de menores. Ayer se los detectó cuando tenían en su poder las gomeras con las que arrojaban los proyectiles. En los alrededores de la autopista hay muchos puentes, localidades y es difícil llegar a todos los lugares. Se realizan patrullajes, pero con los recursos que hay es imposible controlar todo. Entiendo la angustia de la gente que atraviesa por este problema y que percibe que no se hace nada. Pero el accionar de la policía está".





Sella negó que la Policía de Seguridad Vial no haya dado respuestas a las denuncias que se presentaron ayer. "Esta es una tarea titánica. Tenemos que colaborar entre todos. La Policía Vial tienen sus recursos, pero no puede estar en cada metro de la autopista. Cuando se hicieron las denuncias se procedió a la detención de los menores. Se les incautó las gomeras. Se los trasladó la dependencia correspondiente y el fiscal dispuso que no había mérito para que queden detenidos y los chicos se fueron de vuelta a sus hogares. La persona que hizo la denuncia obtuvo respuesta. En este caso la respuesta de la Policía de Seguridad Vial fue la correcta".





"Vamos a intensificar los patrullajes, pero esto no significa que eso no va volver a suceder en otros lugares. Las arterias son muy grandes y cuando no saltan en un lugar, saltan en otro. En la práctica no es tan sencillo como aparece en la teoría. Seguiremos haciendo tareas para prevenir", agregó.