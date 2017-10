Después de la polémica, los candidatos le pidieron el voto a los rosarinos

Sobre el final del debate que sostuvieron esta noche los cinco candidatos a concejal más votados en las últimas Paso, cada postulante tuvo dos minutos para exponer sin eje temático, a modo de conclusión.

Mientras Daniela León (1Proyecto Santafesino) pidió el voto porque Rosario necesita "un cambio hecho desde acá, por rosarinos", Pablo Javkin (Frente Progresista) manifestó: "No quiero que el día 22 el resultado de Rosario se festeje en un hotel de Buenos Aires, quiero que lo festejemos acá".

Mientras Roberto Sukerman (Frente Justicialista) llamó a "volver a ser la Rosario que nunca debió dejar de ser, la mejor ciudad para vivir", Roy López Molina (Cambiemos) sostuvo que "los rosarinos tenemos la oportunidad de empezar a construir juntos la ciudad que siempre soñamos" y finalmente Eduardo Trasante (Ciudad Futura) resaltó que su "compromiso con Rosario es no dejarlos solos".

Las siguientes son las conclusiones más destacadas de cada uno de los candidatos, en el orden en que expusieron:

►Daniela León:

"Si votás al candidato de Mónica Fein, votás un cheque en blanco para que todo siga como está. Si votás al candidato de Macri o de Cristina, votás partidos que no piensan en Rosario, que no van a venir a resolverte tus problemas".

"Dejemos la grieta para las elecciones nacionales, esta es una elección de concejales, es muy importante el rol del concejal, es el primer contacto con vos".

"Soy concejal, lo hago bien y quiero seguir haciéndolo junto con vos".

"Hemos presenciado chicanas y peleas, y lo que necesitamos son soluciones y respuestas para poder salir de la situación en la que estamos".

"Queremos un cambio pero uno hecho desde acá, por nosotros, por rosarinos".

"Necesitamos una voz en el Concejo que defienda a la mujeres".

2017-10-08-candidatos debate002.jpg



►Pablo Javkin:

"Vos y yo fuimos haciendo juntos un montón de cosas para progresar".

"Me tocó volver de un lugar cómodo en la política. Y me tocó la enorme oportunidad de hacer, resolver y arremangarse frente a esos problemas, porque los cambios no se hacen relatando ni comentando, se hacen laburando".

"A los rosarinos nunca nadie nos regaló nada, lo sabemos bien. Siempre las cosas nos costaron un poco más y siempre hubo que pelear por lo nuestro. Y yo te propongo eso, que peleemos por lo nuestro pero que recuperemos lo mejor que tenemos, el orgullo por nuestra ciudad".

"No quiero que el día 22 el resultado de Rosario se festeje en un hotel de Buenos Aires, quiero que lo festejemos acá".

2017-10-08-candidatos debate001.jpg



►Roberto Sukerman:

"Algunos creen que son dueños de la palabra cambio. Néstor Kirchner, cuando asumió la Presidencia en 2003, dijo: «Cambio es el nombre del futuro»".

"Para nosotros no es Cambiemos, es «hambreemos», lo que está generando es volver al 2001, y nosotros no lo vamos a permitir, vamos a seguir defendiendo lo que siempre defendimos".

"Tenemos que unirnos y defender lo nuestro, defender a Rosario, defender a los rosarinos".

"Siempre defendimos a los más vulnerables, a los trabajadores, a las personas con discapacidad, a los niños, a los adultos mayores, y eso es lo que vamos a seguir haciendo".

"Queremos volver a ser la Rosario que nunca debió dejar de ser, la mejor ciudad para vivir".

2017-10-08-candidatos debate004.jpg



►Roy López Molina:

"Los rosarinos tenemos la oportunidad de empezar a construir juntos la ciudad que siempre soñamos".

"Vamos a poder elegir a la continuidad, a quienes hace casi treinta años que nos gobiernan y a los que hoy, más allá de algún informe de gestión, no se les escuchó ninguna propuesta".

"Soy papá de una nena de ocho meses, y la imagino crecer, estudiar, trabajar, formar una familia, pero acá, en Rosario, esta ciudad que hace que se nos infle el pecho".

"Cuando nos demos cuenta de todo lo que Rosario tiene para crecer, no nos para nadie".

"Te pido que nos vuelvas a acompañar. Cuento con todos ustedes, también les pido que cuenten conmigo".

2017-10-08-candidatos debate005.jpg



►Eduardo Trasante:

"Hoy les hablé con el corazón, les hablé con sinceridad, y esto es lo que tengo para aportar en el Concejo".

"No quiero ser intendente, no aspiro a ser gobernador, no estoy acá para hacer una carrera política. Me sumé a Ciudad Futura porque estoy convencido de que es el cambio que Rosario necesita".

"(mostrando una imagen) Esta es la ametralladora con la que asesinaron a mi hijo Jeremías. Este es el principal problema que tiene Rosario. No puede ser que una persona saque un arma así y, con total impunidad, asesine a un grupo de chicos".

"No me rendí, pasé experiencias muy difíciles y no bajé los brazos. Soy un hombre de Dios pero entendí que la fé sin obras es una fé muerta".

"Me cansé durante todos estos años de pedirles a los que gobiernan que se pongan en su lugar y en mi lugar. Por eso, porque no lo hicieron, ahora me pongo en el lugar de ellos".

"Mi compromiso con Rosario es no dejarlos solos".