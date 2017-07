Desesperada búsqueda de un implante coclear de una nena de tres años

Una nena de 3 años y toda su familia están buscando desesperadamente un implante coclear que fue extraviado el viernes de la semana pasada cuando caminaban por calle San Luis, entre Mitre y Entre Ríos, en la zona del microcentro rosarino. La pequeña, llamada Milagros Ramírez, fue llevada por delante en esa transitada vereda, y esa acción perdió este costoso dispositivo médico electrónico que había recibido hace sólo un mes a través del Programa Nacional de Hipoacusia.

La niña padece hipoacusia profunda, no habla, y necesita del implante para poder avanzar en su tratamiento. Además, el aparato no le sirve a ninguna otra persona ya que está adaptado a las características específicas y particulares de su cuadro. "Es una chica con mucho amor que con esto que pasó, nosotros nos damos cuenta que ya no tiene la sonrisa de siempre", señaló apesadumbrada Susana, su madre.

De acuerdo al relato de su mamá, la nena fue "atropellada" por varias personas mientras caminaba por calle San Luis. "Fueron alrededor de siete personas las que la llevaron por delante. Y desde ese momento, no vio más el implante coclear. Creemos que se lo habrían arrebatado", confió.

Ante este angustiante panorama, el círculo más cercano de Milagros se encargó de multiplicar el pedido de a través de los principales medios de comunicación de la ciudad y también por las redes sociales. Pero hasta ahora no lograron hallarlo.

"Mi hija es hipoacúsica profunda, y necesita el implante para poder escuchar. Ella no habla. Y lo perdimos, o nos lo manotearon, porque la realidad es que nos llevaron por delante y ya no lo pudimos encontrar", se encargó de relatar Susana.

La mamá precisó que "se trata de un audífono que se denomina procesador, es un implante coclear que es realmente muy caro".

De acuerdo a lo que contaron sus seres queridos, el dispositivo sale alrededor de 100 mil pesos, una suma totalmente inalcanzable para este grupo familiar. Milagros lo pudo obtener a través de la ayuda del Programa Nacional de Hipoacusia. Su mamá comenzó el tramite para poder conseguirlo hace más de un año, y hace sólo un mes se lo había otorgado. Por eso la tremenda aflicción que transita esta corajuda familia.

En este sentido, resaltó que este dispositivo únicamente le sirve a la pequeña y que aprenda a hablar depende de volver a tener este aparato. "Esto sólo le sirve a ella. Necesitamos que por favor, quien lo tenga, lo devuelva. Milagros es una nena que recién estaba empezaba a escuchar algo desde que le llegó este aparato hace sólo un mes".

Si alguien tiene algún dato sobre este aparato, se puede comunicar al 155-419963 o 4986376.