Desalojaron la Técnica 5, que recibió cinco amenazas de bombas en los últimos tres días

En la escuela Técnica Nº 5, de calle corrientes al 500, estan cansados de las amenazas de bombas falsas de los últimos días. Es que entre el viernes y hoy la escuela recibió cinco llamados: el viernes y ayer fueron dos llamados en el mismo día y hoy fue uno en el turno de la tarde.

Los llamados son al 911, no al establecimiento educativo, y las autoridades de la escuela están convencidos de que los llamados no tienen que ver con los chicos ni con alguien que conozca el movimiento del lugar, puesto que se producen en el horario de las 11.20 cuando las clases finalizan a las 12, o de las 16, cuando las clases terminan a las 16.20.

"Si bien están interrumpiendo las actividades escolares, porque los llamados son alrededor de las 11 de la mañana o bien a las 16, se crea más malestar en la calle que dentro de la escuela, porque es la hora en que hay más tránsito", comentó Delia Aguirre, regenta de la escuela.

Consultada sobre si consideraba que los llamados podían provenir de los alumnos, la regenta lo puso en duda. "Creo que no parten de los alumnos, más allá de que alguno se pueda enganchar, especialmente los más chicos porque no tienen tanto conciencia, pero en los últimos años al alumnado no les gusta perder el tiempo, incluso ellos mismos lo han dicho. Nosotros queremos el título, dicen los chicos", sentenció la regenta en diálogo con Canal 3.

Y al respecto señaló que "hay mucho trabajo por hacer y concientizar a la población. No es el chico en sí el que genera el problema, sino que se genera por parte de los adultos, hay mucho trabajo por hacer desde la responsabilidad de los adultos".