Denuncian que Ciudad Futura usurpa espacios publicitarios

Numerosos sectores que competirán en las próximas elecciones abiertas y obligatorias del 13 de agosto expresaron su malestar con la agrupación política Ciudad Futura, a la que denunciaron porque sus militantes pegan gigantografías con sus candidatos sobre la fotos de carteles por los que no pagaron, lo que les ocasiona un daño importante a quienes sí abonaron por ese espacio.

La pegatina de los jóvenes nucleados en Ciudad Futura, que lleva como cabeza de listas de precandidatos a concejal al pastor evangelista Eduardo Trasante y a diputada nacional a la actual concejala Caren Tepp, ya tuvieron algunos encontronazos con militantes de otras agrupaciones políticas a raíz de estas prácticas.

Es más, el último sucedió hace unos días en la zona norte de la ciudad, donde tras pegar sus afiches sobre los de otros candidatos que habían pagado por esos espacios publicitarios, terminaron propinandose algunos golpes.

La pegatina ilegal de esta agrupación no distingue colores políticos a la hora de elegir a quien afectar. Entre quienes fueron damnificados por esta práctica se encuentran los candidatos del PRO Anita Martínez y Roy López Molina; el sector radical de Sebastián Chale y María Eugenia Schmuck; Diego Giuliano; Daniela León; Fernando Rosúa; Carlos Del Frade y Norma López.

Referentes de las distintas agrupaciones afectadas le transmitieron su malestar a uno de los líderes de Ciudad Futura, el actual concejal Juan Monteverde, quien admitió que sus militantes incurrían en esas prácticas y prometió llamarlos a cesar con esa actividad.

Lo cierto es que este sector, que nació como Giros y ahora se conoce con su nuevo nombre, había impulsado en el Concejo un proyecto sobre tablas en el que solicitaba que el 25 por cierto de los espacios de cartelería pública que administran diferentes empresas que se dedican a esta actividad, fueran cedidos de modo gratuito a las agrupaciones políticas. El proyecto no prosperó, pero Ciudad Futura igual lo llevó a cabo ilegalmente.

En todos lados

Según destacó el jefe de campaña de Cambiemos, Francisco Paco Orell, Ciudad Futura está llevando adelante estas prácticas "sistemáticamente en muchos espacios de la ciudad. El jueves pasado nos taparon un cartel séxtuple (se denomina así a la gigantografía más grande) que habíamos contratado en la esquina de Jujuy y Oroño".

Lo curioso, destacó Orell, es que los carteles ilegales que pegan encima de los que sí abonaron esos espacios "están muy bien diseñados. Es más, tienen el mismo tamaño, por lo que si uno no sabe que allí debía haber otro afiche, es imperceptible que esa publicidad electoral es ilegal".

Otra de los candidatos damnificados es la actual presidenta del Concejo y precandidata a acceder a una banca en el Palacio Vasallo por Un Proyecto en Acción, Daniela León, quien sin medias tintas destacó: "Los principales problemas que tiene la ciudad vienen de la falta de apego a la ley ¿Como pretendemos cambiar eso si los mismos candidatos no respetan las normas? Recordemos que en esta elección se elige a quienes creamos y debatimos las leyes. Los rosarinos son inteligentes y no van a votar para redactar sus leyes a quienes desde el primer día las incumplen. Pegar carteles donde no corresponde, también es corrupción".

Por lo pronto, la publicidad ilegal que exhibe las caras del pastor Trasante y la concejala Tepp debería ser retirada si es que Monteverde cumple la promesa que le hizo a los distintos referentes políticos de las múltiples y variopintas agrupaciones damnificadas. Resta ver si Ciudad Futura cumple con esa promesa de campaña y no sigue violando la ley.