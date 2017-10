Denuncian ola de hechos de vandalismo en el laguito del Parque Independencia

Se repiten los hechos de vandalismo en el lago del parque Independencia. Manuel Ferrer, uno de los concesionarios que operan el servicio de botes y lanchas, afirmo que "son cada vez más frecuentes los daños que sufren las embarcaciones".

"Este es un tema que se viene agravando a diario. No es tanto por robos sino por hechos de vandalismo por gusto, nada más. No sabemos qué hacer. No sólo rompen cosas sino también han hundido embarcaciones. Arrancan las tablas de muelle, donde nosotros tenemos el negocio", sostuvo Ferrer.

En declaraciones al programa "Zysman 830", Ferrer expresó que los delincuentes arrancan las tablas de los muelles "para hacer palanca, arrancar las manijas, cortar las cadenas de los botes; hemos gastado fortunas poniendo cadenas de acero inoxidable y la cortan igual, seguramente con algún aparato porque hemos puesto cadenas con el doble de espesor".

Ferrer agregó los vándalos "arrancan las ventanas de la boletería. Hace poco nos robaron la registradora y otros artículos y rompieron los vidrios".