Demoras de los colectivos, inseguridad y nuevo sistema de transporte, la polémica

El primer eje del debate fue Transporte y Movilidad. Cada uno tuvo alrededor de tres minutos para explayarse, a continuar las ideas más importantes que desarrollaron los candidatos más votados en las Paso y que se enfrentarán el 22 de octubre:

Pablo Javkin: "En enero Rosario va a tener un sistema de transporte novedoso para que viajes mejor. Vamos a un sistema nuevo de transporte que cambia toda la matriz. Con el mayor respeto, quienes manejaban el transporte en el gobierno nacional -De Vido- estan presos, como contraparte a eso la foto de los colectivos de la línea 122".

Daniela León: "Hoy tenemos un transporte desigual, que lo padecen principalmente los vecinos que viven en los barrios, se suma la mala frecuencia, hay jóvenes que dejan de trabajar y de estudiar porque no pueden pagar el transporte. El ente de la movilidad planifica, opera y se controla a si mismo. No es justo que los adultos que viven en barrio industrial tenga que bajarse, caminar varias cuadras y tomarse otro colectivo para llegar al Pami, la gente que vive en los barrios tiene que tomar cuatro colectivos con lo cual le estamos quitando oportunidades, hoy en el transporte publico hay desigualdad. Las cosas se planifican bien pero se ejecutan mal".

"La desigualdad y la violencia son los problemas principales de la ciudad, y el transporte no es ajeno a ello. Los que vivimos en los barrios sabemos lo que es esperar media hora un colectivo a la noche, , con los taxis pasa igual, le digo al tachero que me lleve a mi casa en dorrego y vietma y me dice que o me puede llevar porque le roban, que hace uno en ese caso. En algunas ciudades del mundo el sistema de transporte público funciona y la gente deja su auto. Eeste modelo de ciudad centralizada no es sustentable, por eso hablamos de ciudad multicéntrica, integrada, lo que hace falta es llevar oficinas, comercios, cines a otras áreas, mientras vamos construyendo proponemos una red de miniterminales en los barrios que sean seguros".