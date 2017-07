Del Frade: "Da la sensación que un incendio como el de Monticas no parece accidental"

El legislador provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, puso en duda hoy que el incendio de anoche en los galpones de Monticas haya sido "accidental", que el objetivo parece ser borrar "los últimos vestigios de la empresa Monticas" en la provincia de Santa Fe y que la única favorecida con esto "es la empresa Flecha Bus", que es quien "cobrará el seguro", además de ser uno de los grandes oligopólicos de transporte interurbano en la República Argentina.

"Me parece que después de la información en forma precaria que hay hasta ahora, porque el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no ha dicho cuál es la hipótesis, destruir los colectivos de la empresa Monticas es destruir los últimos vestigios de una empresa que ya no transita la rutas de la provincia de Santa Fe", sostuvo el legislador provincial de izquierda en diálogo con el programa "Procopio830" de LT 8, quien enseguida añadió que "a quién esto favorece realmente es a la empresa que es la propietaria de Monticas, que es Flecha Bus, que es uno de los grandes oligopólios de transporte interurbano en la República Argentina y que no ha dado una sola explicación sobre lo que se produjo el 24 de febrero pasado que todavía se está lamentando" y que dejó un trágico saldo de 13 muertos tras el choque de frente de dos micros de la empresa Monticas en la ruta 33.

Consultado sobre quién se favorece con esta situación, Del Frade no anduvo con tapujos: "el que cobra el seguro, ¿quién cobra el seguro? Monticas no, es la empresa Flecha Bus, que es el responsable de esto. Y después está lo otro, la responsabilidad política, tanto del gobierno provincial y nacional, de hacer leyes que no solo favorezcan a los empresarios, porque la gente no solo termina viajando como ganado, sino que termina muriendo y con eso se terminan de caer las concesiones".





Sobre si consideraba que con el incendio Flecha Bus pretende borrar pruebas sobre la tragedia de Monticas, el legislador provincial y precandidato a diputado nacional, sostuvo: "Los resultados de ese peritaje ya estaban prometidos para la semana pasada, asíque no debería influir eso. Si creo que la destrucción de los colectivos de la empresa Monticas es una señal muy fuerte para borrar de la provincia de Santa Fe a la empresa Monticas, y dejar totalmente impune a la verdadera empresa que está detrás de la máscara, que es Flecha Bus, que ahora va a cobrar el seguro por ese incendio".