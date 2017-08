Daniela León, la única mujer con chances de cara a octubre

Después de la derrota de Anita Martínez en la agitada interna de Cambiemos, de la ex jueza Alejandra Rodenas en la interna del Frente Justicialista, y de María Eugenia Schmuck en la interna del Frente Progresista, Daniela León se ubicó como la única mujer que quedó encabezando una lista con chances de pelear por los primeros puestos en las próximas elecciones generales de octubre.

"El domingo pasado no fue un día más, nosotros creemos que el domingo nació un nuevo espacio en Rosario, pensado para la ciudad. Un espacio repleto de gente con mucha pasión, que recorre los barrios, puerta a puerta, casa por casa, para buscar de manera colectiva las mejores soluciones para los problemas de cada uno de los rosarinos", señaló la presidenta del Concejo Municipal, que aspira a mantener su banca dentro de la lista Un Proyecto Santafesino.

Sostenida por una amplia campaña que incluyó una gran cantidad de visitas en todos los barrios de la ciudad, Daniela León alcanzó el quinto puesto en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para concejales de la ciudad de Rosario, con alrededor de 20 mil votos.

Con aspiraciones

Los otros candidatos de relieve que se mantienen con posibilidades de cara a la segunda etapa electoral, son Roy López Molina (se impuso con llamativa contundencia en la disputa interna de Cambiemos), Roberto Sukerman (se ubicó arriba con claridad en el Frente Justicialista), Pablo Javkin (superó a la lista Sebastián Chale dentro del Frente Progresista) y Eduardo Trasante (que pasó los 26 mil votos dentro de la estructura de Ciudad Futura).

"La verdad es que muchos nos dijeron, durante todo este tiempo, que desde afuera de las grandes estructuras no se podía llegar, que era mejor que ni entráramos en la elección primaria. Pero los que me conocen saben que cuando veo un vecino sufriendo algún problema, no paro hasta encontrarle una posible solución", se encargó de remarcar la concejala.

En ese sentido, exhibió su total convencimiento de haber tomado la determinación correcta al momento de contruir esta alternativa electoral.

"Por eso nos presentamos por fuera de los grandes partidos, y los casi 20 mil rosarinos que nos apoyaron representan la muestra clara de que Rosario no quiere respuestas que vengan desde Buenos Aires, ni tampoco desde una gestión local desgastada. En las recorridas por los barrios los ciudadanos nos transmitieron que quieren una nueva fuerza, y nuevas ideas que vengan desde acá", subrayó León con especial énfasis.

Compromiso social

Vale recordar que la actual edila, lleva el rol de presidenta del Concejo Municipal, y desde ese lugar ha mostrado un fuerte vínculo y un amplio historial de compromiso y trabajo en la problemática de género, colaboró con agrupaciones sociales que ayudan a las personas con capacidades diferentes, y también realizó tareas de asistencia en las poblaciones más vulnerables. De la misma manera, también ha aportado su experiencia para conformarse como voz de reclamo de muchos vecinos de los barrios que reclaman ante obras de infraestructura mal ejecutadas.

"Tenemos en claro que no hay que repetir los errores del pasado, no tenemos dudas de que el cambio en Rosario tiene que venir de nosotros, a través de nuestras propuestas, de esta nueva fuerza que está creciendo cada vez más. Nuestro objetivo es hacer el máximo esfuerzo para poner a Rosario en acción", resaltó Daniela León.