Cruces por una moto compactada en el corralón

Un cadete denunció que su moto fue compactada de manera irregular tras permanecer unos meses en el corralón, pese a que había cumplimentado los trámites para retirarlo. Desde el municipio justificaron el accionar por las anomalías del vehículo, que no tenía patente y por ende no se pudo identificar al dueño y notificarlo del desguace.

Según la denuncia, todo ocurrió hace unos meses cuando agentes de Tránsito remitieron al corralón la moto de un cadete por irregularidades en la documentación. De acuerdo al damnificado, cuando se presentó a retirar el vehículo comprobó ya había sido compactado.

Por eso hizo un reclamo administrativo ante la Municipalidad por 34 mil pesos para recuperar su herramienta de trabajo. En caso de no llegar a buen puerto iniciará un pleito judicial por daños y perjuicios.

En declaraciones a La Ocho, Jorgelina Cassanitti, abogada del cadete, advirtió que en el expediente hubo "una clara falta de comunicación entre distintas áreas del municipio ya que mientras la Justicia de Faltas ordenó liberar el vehículo, Tránsito la compactó".

La presidenta del Tribunal de Faltas, Stella Maris Splendiani, salió al cruce de esa versión. "La moto ingresó sin dominio (chapa patente); además, el conductor no poseía licencia de conducir ni seguro, sólo poseía el DNI; a su vez, el rodado tampoco poseía espejos ni guardabarros", señaló.

"Al no tener patente —siguió—es lo mismo que un NN, puesto que la forma de identificar el dominio o la documentación del vehículo es de esa manera", para agregar que "el denunciante no era titular en el momento de la remisión".

Splendiani remarcó que "al no tener patente, no haber comparecido y no cumplir los pasos establecidos, no hay forma de comunicarlo. Por eso se publica un edicto donde se precisan los datos de la compactación".