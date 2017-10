Cruces picantes entre los candidatos a concejal en el debate previo a las elecciones

En el tercer eje, fue Sukerman el que intentó provocara Roy López Molina que recién respondió en su última intervención. Cuando iba concluyendo el tramo para especificar propuestas de seguridad, el candidato del Frente Justicialista dijo que "la misma Gendarmería que nos daba seguridad cuando estaba liberada por Berni ¿se acuerdan cuando Fein bailaba chamamé con Berni? Resulta que ahora esa misma Gendarmería nos da inseguridad, nos da miedo, genera represión, violencia, nos preguntamos donde está Santiago Maldonado".

Y con una placa mostró un mensaje del candidato del PRO en Twiiter:"'Ni represión ni maestros los mismos de siempre intentando instalar el caos en una Argentina que decidió cambiar', este es un tuit de Roy López Molina cuando reprimían a los maestros en Rosario, no queremos esto"

Si bien Roy no hizo referencia específica a eso, comenzó su descargo destacando la lucha contra el narcotráfico que encabeza Mauricio Macri: "Falta mucho pero avanzamos. La droga incautada en el país en 2017 es el triple que en 2016, en Santa Fe aumentó 192 por ciento las detenciones por narcotráfico, el decomiso de armas y de piratería del asfalto. Esto demuestra que cuando se trabaja con seriedad y en equipo se consiguen los resultados", concluyó para responder a Sukerman: "No se llega esto cuando se baila chamamé".





En otro pasaje del tercer eje, Trasante recordó el momento que mataron a uno de sus hijos y reveló una inquietante comunicación con un Ministro de Seguridad: "Si no expulsamos a los narcos los que nos vamos a tener que ir somos nosotros. Cuando matan a mi hijo Jairo, me llama el ministro de Seguridad y me dice, Pastor Trasante ore a Dios porque estos se nos fue de las manos, días después me dijeron que no me podían garantizar la seguridad y que me tenía que ir. Quiero decir que no me voy a ir, que amo mi ciudad, me quedo acá para aportar al cambio"