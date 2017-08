Criterios desiguales que impactan en las ventas

La ley de descanso dominical está vigente en Rosario desde julio de 2016, tras la adhesión local a la norma que aprobó el Concejo. Los ediles decidieron aplicar la restricción para aquellos locales de 1.200 metros cuadrados o bien la sumatoria de bocas de una misma firma. Sin embargo, la aplicación de la ordenanza ha sido desde hace un año totalmente dispar, con cadenas que han podido abrir provisoriamente. Y esto afectó directamente a sus competidores.

Así lo plantearon en su presentación judicial los apoderados legales de La Gallega, quienes adujeron haber "disminuido aproximadamente un 16 por ciento las ventas por no abrir los domingos".

"Al ser prácticamente el único supermercado de capitales locales a esta hora afectado por tal prohibición, la pérdida de clientela por desviación de la misma hacia aquellos me persuade que podría transformar el invocado perjuicio en gravamen irreparable", sostuvo la jueza Silvia Cicutto al hacer lugar a la cautelar.

Fuentes de la empresa remarcaron que ese 16 por ciento de caída en las ventas por no abrir los domingos "luego no se recuperaba, ya que ese día abrían otras cadenas, con lo cual la gente no dejaba de comprar" aunque La Gallega no abría.

Actualmente están autorizados para abrir sus puertas los locales de las cadenas locales Dar y La Reina. También los de la cadena Jumbo. En cambio, Coto, Libertad y Carrefour quedaron afuera del beneficio tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

A fin de mayo, el máximo tribunal admitió las quejas interpuestas por el gobierno provincial, la Municipalidad de Rosario y el gremio Empleados de Comercio para que se analice la cuestión de fondo, es decir la inconstitucionalidad o no de la ley de descanso dominical y ordenó a esas cadenas que dejen de abrir los domingos.