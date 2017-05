Convocan a una marcha frente a los Tribunales

Los familiares del taxista asesinado en domingo pasado en barrio Cura convocaron a participar de una marcha a Tribunales. La misma se realizará mañana, a las 19. "Hay 26 cámaras y nadie pudo saber quiénes fueron", dijo con dolor e indignación Marisa, la hermana del taxista ultimado. La mujer indicó que el reloj del taxi marcaba 240 pesos desde la zona del casino y remarcó que a su hermano le robaron una cadena de plata y el celular. También explicó que los dólares que el hombre llevaba a bordo de la unidad era un dinero que le había devuelto otra hermana horas antes del robo fatal. "Después había puchitos de plata distribuidos para que no le afanen. Eran 7.500 pesos que quedaron allí y que corresponden a su jubilación. Primero que investiguen y después que hablen", lanzó Marisa ofuscada con algunas declaraciones públicas de los funcionarios. En relación a la necesidad de Justicia, invitó a la marcha de mañana frente a Tribunales, "para que todos los taxistas y ciudadanos que quieran asistir lo hagan sin banderas políticas, en paz y para exigir Justicia por mi hermano. Les pido a los taxistas que se pongan firmes, no vamos a bajar los brazos", arengó. La convocatoria se da en el marco de las marchas conocidas como Rosario Sangra. "Estamos haciendo la convocatoria para que la gente pueda manifestarse en relación al asesinato de Groia, ya que han surgido situaciones raras en relación a la víctima. Hay que investigar, no ir a la ligera. Estamos invitando a la gente a las puertas de Tribunales y luego evaluar si marchamos hasta Gobernación", sostuvo Ariel Monge, de la Red Antimafia ,que integra este colectivo social. El dirigente remarcó que entre las medidas del plan de seguridad municipal se establecen unos 15 millones de pesos para la asistencia a las víctimas, "que está vigente, pero desconocemos si se está aplicando".