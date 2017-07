Con Marilyn, se inauguró la nueva maternidad del Roque Sáenz Peña

Llegó Marilyn, la primera beba de la nueva maternidad del Roque Saenz Peña Tanto la mamá como la recién nacida se encuentran en buen estado y durante las primeras horas disfrutaron de manera intima, junto a sus seres queridos, de este momento tan especial. La jornada de ayer representará una fecha inolvidable para la maternidad del Roque Sáenz Peña. Es que nació Marilyn, la primera beba que vino al mundo asistida por este novedoso servicio de esta tradicional hospital de zona sur de la ciudad. A las 11.25, Daiana Fernández, de 18 años, dio a luz a esta pequeña que pesó 3,040 kilogramos. Y de acuerdo a lo comunicado por los médicos tanto la bebé como su madre se encuentran en excelente estado de salud.

La madre reside en Villa Gobernador Gálvez, tuvo dos horas de trabajo de parto y finalmente, un poco antes del mediodía de ayer, nació su segunda hija, después de 40 semana de gestación.

Con este arribo luminoso, todas las áreas de este nuevo sector quedaron en condiciones de brindar servicios para otorgar una atención direccionada en el paradigma del parto y nacimiento respetado, que busca favorecer el apego inmediato a través del contacto piel a piel entre la madre y el bebé.

La intendenta Mónica Fein y el secretario de Salud Leonardo Caruana, pasaron por la tarde a visitar a la beba y le entregaron una manta realizada por los jóvenes del programa (0/25) como obsequio.

Tras el parto, la madre y la pequeña estuvieron dos horas experimentando las prácticas rutinarias que se realizan en ese momento, como talla, peso, vacuna, y también se respetó el íntimo instante del contacto piel a piel entre ellas.

"Me trataron muy bien y me cuidan mucho, luego del parto pude tener contacto directo con ella. Yo no sabía con lo que me iba a encontrar, y fue hermoso", comentó Daiana.

Enmarcado en la situación de parto respetado, a la mamá no le suministraron suero, tampoco rompió bolsa y tras parir, la ligadura del cordón umbilical se realizó en el momento en que este dejo de latir.

"No queríamos perdernos este momento, el ver y escuchar en la voz de la primera mamá que vino a parir al Roque, porque ahora en Rosario se nace diferente. Tomamos el compromiso de que una de las mejores maternidades del país sea pública y lo estamos cumpliendo", destacó la intendenta Fein.

Vale recordar que tras su inauguración en el mes de junio, el Area de Atención Integral de la Mujer atravesó un tiempo de prueba, se ajustaron protocolos de funcionamientos, testeo y la puesta a punto del nuevo equipamiento de última tecnología. Desde ayer, con el nacimiento de Marilyn, este servicio ya se encuentra a disposición de todos los rosarinos.

Este novedoso sector tiene una capacidad de internación de 24 camas en maternidad, 12 nuevas incubadoras en neonatología, 4 salas de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación (TPR), y también 2 quirófanos.

"Estamos muy contentos con todos los equipos, fue un proceso hermoso, con un muy buen desarrollo y con la utilización plena de toda la tecnología. Después de todo el ajuste necesario, ya está la maternidad funcionando a pleno", remarcó el secretario de Salud, Leonardo Caruana.

