"Con la gestión nacional tenemos diferencias, pero diálogo y puertas abiertas"

El gobernador Miguel Lifschitz inaugura desde las 11 el 135º período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina. En el acto están presentes diputados y senadores de esta provincia, y miembros del gabinete del gobernador santafesino. "En esta Legislatura me siento cómodo porque entiendo el espíritu republicano de cogobierno. Y me he sentido respaldado por esta Legislatura, con disidencias y debates", arrancó el mandatario su discurso.