Cómo será la fiesta de casamiento de Leo Messi y Anto Roccuzzo en el City Center

Es el secreto mejor guardado, bajo siete llaves, como decían las abuelas. Cómo será la intimidad del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Quieren que sea una sorpresa, para propios y ajenos. Por eso, la exigencia para que los involucrados en la organización firmen un contrato de confidencialidad.

Pero los muros se construyen para ser derribados. Por sólidos, altos y herméticos que se los sueñe siempre sufren filtraciones. Y eso es lo que sucedió con la fiesta del año, la boda del crack de Barcelona y la selección argentina y su novia de toda la vida, la chica de la que se enamoró siendo niño y hoy es la madre de sus hijos.

Según confiaron a La Capital allegados a los organizadores del acontecimiento, el estilo de la fiesta será señorial, apegado a las tradiciones de los casamientos de las familias patricias, pero tendrá también un toque joven y moderno, sobre todo, una vez que termine la cena y se desate el baile y el "carnaval carioca".

Las mesas serán negras, con individuales claros, elegidos con celo, para que se destaque la vajilla que es antigua, tradicional, con detalles que la hacen única y que, según trascendió, fue alquilada especialmente para la ocasión. Las sillas, entretanto, serán de cristal, estilo Tiffany, para realzar la vestimenta de los invitados.

Para el momento más esperado de la noche, la ceremonia del matrimonio, que será celebrado por un juez de paz amigo de la familia, se montaron dos arcos de cristal, altos, muy amplios, donde se montará el atril ante el que Leo y Anto darán el sí, acompañados de los pequeños Thiago y Mateo, los hijos de la pareja.

El menú de la cena, que reveló en exclusiva este diario, tendrá el clásico sabor y color de la gastronomía criolla, el plato principal será lomo asado, pero estará acompañado por cazuela de mollejas y los muy paquetes y deliciosos chorizos Bom Bom. Fue elección de Leo que quiso agasajar a los extranjeros con exquisiteces típicas argentinas.

Para acompañar a las carnes trinchadas ahumadas, cocidas a fuego lento, tal como mandan las tradiciones camperas, se servirán dos cepas de vinos premium de las Bodegas Bianchi: chardonnay y malbec y habrá espumante a discreción, extra brut, claro está. Para los abstemios, habrá bebidas gasesoas de la línea Pepsi y agua mineral.

Antonela, no obstante, eligió que le sirvan su trago preferido: caipiroshka con frutos rojos. El antojo de Leo es el dulce de leche, una pasión bien argentina, así que los postres y la mesa dulce que cerrará la noche tendrán este toque, exótico para los que vienen del Viejo Mundo, familiar para los amigos del barrio.

Más allá de los detalles de estilo diseñados especialmente para la velada, cuidados hasta la obsesión por los wedding planers Lorena Farina y Adrián Pavía, los Messi pidieron especialmente que el ambiente de la fiesta sea familiar. Por eso, el cotillón fue fabricado a mano especialmente para la celebración.

El ingreso de los novios al salón de actos del City Center, donde se desarrollará la celebración, será uno de los puntos culminantes de la noche y demandó creatividad y debate con los protagonistas. No fue fácil llegar a un acuerdo. De hecho, todavía no se había decidido si sería "She", de Elvis Costello, o un tema de Ciro y los Persas.

Todos quieren saber qué sonará esa noche, además de la cumbia pop de Márama y el ritmo tropical de "La Princesita" Karina, la pareja del Kun Agüero. Es un misterio. No sólo si Shakira se animará a subirse al escenario o cual es el "play list" elegido por el DJ que amenizará la velada, que no será una estrella sino un amigo de la familia.

Una de las sorpresas se develará cuando arranque el baile. En ese momento, por obra y gracia de la empresa CAI, la ambientación señorial del salón diseñada por DarKhaus se transformará en un boliche. Un complejo tecnológico oculto en el techo y en los laterales llenará de luz y sonido la pista de baile.

Para esa hora, los más pequeños ya estarán en el kinder montado para la ocasión, donde no solo tendrán a su disposición los juegos que le gustan a los chicos sino también un karaoke para que canten los temas de moda. Todo bajo la supervisión de un equipo de jardineras que atenderán a los hijos de los invitados VIP.

La fiesta se desarrollará al estilo europeo, arrancará temprano, a las 19, y concluirá a las 23. Los Messi, a esa altura ya estarán casados, tienen previsto dormir en el hotel Pullman, el cinco estrellas del casino, al igual que el resto de los invitados extranjeros. Pero las facilidades no terminarán ahí.

Para el día después, se montaron una barbería, para ellos, y un beauty salon, para ellas, así pueden acicalarse tal y como corresponde a las estrellas. Si la noche fue intensa, ajetreada, no se debe notar y eso los organizadores del evento lo saben mejor que nadie y tomaron las previsiones del caso. Como corresponde.