Como en los viejos tiempos, Susana y Juan volvieron a casarse después de 30 años

Susana le arregla el nudo de la corbata a Juan. Ella luce un conjunto negro con una blusa blanca muy elegante y él un traje del mismo color con una camisa rosa. Están tranquilos. No es para menos. Después de 30 años de haberse divorciado, con tres hijos, diez nietos y tres bisnietos, volvieron a casarse este mediodía en el Distrito Sudoeste.

Acompañados de su familia, se mostraron siempre sonrientes, aunque la voz cantante la lleva ella. "Tenemos 10 nietos y tres bisnietos. ¿Por qué lo vuelvo a elegir a Juan? Porque siempre pensé que era una buena persona y la buena relación se mantuvo a pesar de habernos distanciado. Siempre me presentó como su señora ante sus novias de turno".





"Ella es una muy buena compañera. Tuve muchas aventuras locas y de todas no me quedó nada. Había algunas cosas buenas, pero como ella no hay. En algunas noches de locura yo pensaba en volver. Es la persona más seria que conozco y con ella formé una familia", dice con cierta timidez Juan, quien está terminando el colegio secundario y trabaja en el sector de lavaderos del Hospital Provincial.

corbata.jpg Leonardo Vincenti / La Capital



Están contentos. Nunca imaginaron que su segundo casamiento -el primero fue en Fighiera, cuando ella tenía 16 y él 18- iba a generar tanta expectativa. Fueron noticia en los medios nacionales. Con todo un bagaje a cuestas, la pareja de barrio Las Flores inicia una nueva etapa. Pensando, tal vez, que también segundas partes pueden ser buenas.