Colocan las primeras 32 cámaras de seguridad elegidas por vecinos

El municipio presentó ayer 32 nuevas videocámaras de seguridad que se colocarán en espacios especialmente elegidos por los vecinos a través del Presupuesto Participativo. "Esta vez no se instalarán en base al mapa del delito ni a las estrategias de planificación de la Intendencia sino tomando en cuenta la votación de los ciudadanos en los barrios", destacó el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Gustavo Zignago. Los dispositivos, que se ubicarán en distintas intersecciones de los distritos Norte y Noroeste, corresponden a pedidos vecinales de los años 2014, 2015 y 2016.

La presentación se hizo ayer por la tarde en el Centro de Monitoreo del 911 que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia. "Las cámaras municipales y las provinciales actúan de manera coordinada, están ambos sistemas integrados", explicó Zignago.

En ese sentido, el funcionario recordó que "en base a los incidentes que van registrando los soportes se va definiendo la intervención de acuerdo a la competencia. Si se trata de una contravención se activa la actuación municipal y si hay un delito interviene la policía".

El titular de la Secretaría de Control y Convivencia municipal destacó lo novedoso de la ubicación de las 32 cámaras que ayer se presentaron. "Se van a colocar en zonas votadas por los propios vecinos en las ediciones 2014, 2015 y 2016 del Presupuesto Participativo", precisó.

"Las esquinas votadas en la edición 2017 —continuó— vamos a licitarlas en los próximos 45 días para estar al día con estos proyectos que fueron considerados prioritarios en materia de seguridad ciudadana".

Para Zignago, "los aportes de los vecinos son muy importantes para planificar la intervención del Estado, en este caso municipal, pero en coordinación con la provincia. Hasta ahora la instalación se hacía en base al mapa del delito y a las zonas que el municipio tenía detectadas como conflictivas, y esta es una mirada novedosa que se suma, que puede estar relacionada a determinadas situaciones que están notando en el barrio para poder cambiar".

El funcionario precisó que los soportes recientemente adquiridos se colocarán en esquinas elegidas por los vecinos de los distritos Norte y Noroeste. Ayer estuvieron en gobernación los consejeros participativos conociendo cómo funciona el sistema.

Para esta nueva etapa del sistema de videocámaras el municipio destinó unos 32 millones de pesos. "Ese monto incluyó las nuevas cámaras, la fibra óptica y la reposición de unas 46 cámaras que estaban obsoletas", aclaró Zignago.

Actualmente, el municipio ya posee más de 300 cámaras propias instaladas en esquinas clave de la ciudad y en unidades del transporte urbano de pasajeros que hacen recorridos nocturnos conflictivos.

Esta cantidad se complementa con unas mil cámaras adicionales adquiridas y colocadas por la provincia en los corredores estratégicos de la ciudad, los espacios públicos más concurridos y las zonas calientes respecto a la inseguridad.

Según Zignago, "el aporte de las videocámaras de seguridad a la convivencia y seguridad ciudadana es muy significativo. Nos permite actuar ante manifestaciones para ordenar el tránsito, controlar la movilidad más allá del GPS de las unidades públicas y hasta fiscalizar conductas y situaciones en torno a la higiene urbana".

"Rosario —siguió— tiene unos 800 kilómetros cuadrados y casi un millón de habitantes que hay que controlar, monitorear las 24 horas del día y la tecnología es una herramienta clave para actuar con eficacia".

El funcionario resaltó que "no hay ningún lugar de la ciudad que no esté cubierto por el sistema de videocámaras. Aunque no haya un aparato en cada esquina, hay un esquema trazado en más de 900 puntos de monitoreo para poder fiscalizar lo que pasa en todas las zonas". Al respecto, mencionaron que acaban de terminar de instalar 40 cámaras en los entornos de las canchas de Central y Newell's.