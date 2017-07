Clausuraron el parque de diversiones frente al Palomar por la falla en uno de los juegos

Otra vez la sombra de la tragedia sobrevoló el Parque Independencia y provocó una escena de aflicción y angustia. A casi cuatro años del fatal accidente ocurrido en agosto de 2013, en el que murieron dos niñas en La Vuelta al Mundo, en el International Park, el domingo pasado por la tarde fue clausurada por la Municipalidad de Rosario una taza de La Coctelera, por un inconveniente mecánico en otro parque de diversiones, ubicado cerca del Palomar.

Tras el serio incidente, que se produjo alrededor de las 15 con dos pequeños a bordo, el complejo de entretenimientos fue cerrado por las autoridades locales. Según los testigos ocasionales, una unidad se "salió del eje" y provocó esta tensa situación en La Coctelera.

De acuerdo a esas versiones iniciales, el desperfecto no tuvo mayores consecuencias y no hubo que lamentar ninguna clase de lesionados debido a que en el juego no se encontraba una gran cantidad de menores en ese preciso momento. Pero Natalia Yacobuzio, en diálogo con La Capital, comentó que dos de sus hijos se encontraban en la taza que el domingo se salió de lugar y provocó la preocupación de todos aquellos que se habían acercado al parque en esa jornada.

Natalia relató que fue al parque con sus 3 hijos. Y que los 4, divididos de a 2, se subieron a esta tradicional atracción. "En la taza que se salió de lugar estaban mi hija de 12 años y mi hijo de 5. Éramos los únicos en el juego", confió angustiada. Y describió: "El juego empezó normal, hizo 2 vueltas y ahí sentí un cimbronazo, chocaron las tazas, y la que ocupaban mis hijos se salió de su lugar y terminó contra la estructura de hierro que protege el juego".

"Los chicos no se lastimaron de milagro. Realmente fue un susto muy grande", agregó Natalia, que manifestó que llamó "al 147 para hacer la denuncia", pero que fue una amiga de su hermana quien "hizo la denuncia correctamente".

Natalia se mostró con mucha bronca por lo sucedido. "No sé a quién hay que recurrir para este tipo de cosas. Si este es el mantenimiento que tienen los juegos, son un desastre. Estoy segura de que el parque el próximo fin de semana va a estar funcionando. Hay que tener en cuenta que en cualquier momento se puede salir una taza, o una pieza, de cualquier juego", cerró con angustia e indignación.

Ante este panorama, las autoridades de control y la Guardia Urbana Municipal clausuraron el predio de juegos por precaución y también para poder analizar con más detenimiento las causas del incidente, que activó la memoria de los rosarinos que inmediatamente recordaron la terrible tragedia de «La vuelta al mundo» del International Park.

"Nada que ocultar"

Por su parte, Carlos De Gregorio, el responsable del concesionario de los juegos que están situados frente al estadio de Newell's, señaló que "tengo todo bajo un control estricto, no tengo nada que ocultar. Así que espero que pronto, esto se pueda solucionar. Creo que fue sólo un gran susto, y nada más".

"Por suerte, gracias a Dios, lo más importante es que no hubo lesionados", se encargó de remarcar el titular del complejo. "Se decidió cerrar los juegos por precaución y estamos trabajando con especialistas de la Municipalidad y también del ámbito privado para poder detectar el problema y llevarle tranquilidad a la gente", expresó De Gregorio, quien advirtió que el incidente pudo provenir por "la falta de una tuerca", y no descartó "algo intencional" o de "vandalismo".

El responsable del parque de diversiones intentó aclarar su conducta en relación a la política de controles que se realizan sobre los juegos mecánicos. Admitió que el juego de «La Coctelera» tiene una antigüedad de 30 años, y contó que en el parque "ingenieros controlan todos los meses cada máquina", y también comentó que la última inspección municipal "fue hace alrededor de 15 días" y "no se detectó ninguna falla, ningún tipo de problemas en los juegos".

"El juego empezó normal, hizo dos vueltas y ahí sentí un cimbronazo, chocaron las tazas"

defensa. El responsable del predio dijo que se realizan inspecciones.