Clausuran doscientas panaderías tras detectar irregularidades

El municipio clausuró unos 200 comercios vinculados a la venta de panificación en lo que va del año en distintos puntos de la ciudad. En los locales se advirtieron irregularidades que van desde certificado de habilitación vencido hasta falta de permiso oficial para desarrollar la actividad.

El subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Guillermo Turrín, se hizo eco, además, de una denuncia de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, que alzó la voz ante lo que denominó como "competencia desleal" de estos comercios.

En este sentido, el funcionario explicó que la denuncia de la cámara de panaderos involucraba a 15 locales y que se hicieron clausuras en distintas zonas de la ciudad, como Derqui al 4000, San Luis al 4600 y Eva Perón al 6100, entre otros sitios.

Crisis

No obstante, Turrín evaluó: "Estamos sufriendo una crisis económica que nos afecta a todos, pero no hemos encontrado ningún establecimiento a gran escala que pueda mover el amperímetro en cuanto a las ventas".

Y en este sentido, explicó que en lo que va del año se hicieron alrededor de 17 mil inspecciones y se procedió a la clausura de unos 750 comercios, 200 de los cuales estaban vinculados al rubro de venta de productos de panificación.

"Certificado vencido, falta de habilitación y faltas menores fueron las irregularidades encontradas en estos locales. De todos modos, algunos de ellos ya regularizaron su situación", destacó el referente del área de Control.

La denuncia de los panaderos indicó que la venta irregular creció del 25 al 40 por ciento en los últimos meses. Y hablaron de "personas que se largan a elaborar panificación y luego la venden tanto a nivel minorista como en grandes cantidades". Es más, estimaron que el pan en los negocios irregulares llega a estar "cerca de un cincuenta por ciento más barato".

De este modo, los industriales panaderos mencionaron que "dentro de esta venta irregular se evaden los eslabones de la cadena de costo y el producto se vende a menos valor"

Si bien se hallaron irregularidades en los operativos municipales, el subsecretario también detalló que "en algunos casos eran casas de familia donde no se ha detectado actividad comercial".

Y sumó: "Igualmente, seguimos trabajando en función de lo que son nuestras competencias, intentado que todo el mundo esté conforme a la norma".

En la entidad que aglutina a los locales oficiales de venta de pan insistieron, en tanto, que se radicaron denuncias formales sobre la producción ilegal de panificación y detallaron que la falta de control provoca que la comercialización precaria avance.

"No escapa al conocimiento de la población que si bien se ven lugares de expendio de pan a precios muy por debajo de los costos, es por la sencilla razón de que son fabricados en lugares no habilitados o con personal sin regularizar, hecho este que no es desconocido por las autoridades tanto nacionales, provinciales y municipales", habían puesto en conocimiento de la población los comerciantes habilitados hace un tiempo en un comunicado.