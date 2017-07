Claudio Cosano, el diseñador de moda que vestirá a la mamá y a la hermana de Messi

"Soy la mamá de Messi, estamos de paso en Buenos Aires con mi hija y nos gustaría poder hacerle una consulta". Así se presentó hace unos meses, Celia en el atelier del diseñador Claudio Cosano, el elegido para confeccionar los vestidos que usarán ella y su hija Sol.









"Estaba muy sorprendido cuando la vi entrar junto a su hija, Sol. Le pregunté qué necesitaba y me dijo: 'Yo lo que quiero es tener para la boda de mi hijo un vestido de Claudio Cosano'. Le pregunté si tenía algún estilo que le gustara, sacó el celular y me empezó a mostrar fotos de todos diseños míos, de desfiles anteriores", contó el diseñador a un matutino porteño.





"Le dije: Bueno, dale, te voy a diseñar algo a vos y a tu hija, Sol. Les tiré unas ideas que les gustaron. Después ellas se fueron a Europa y vinieron hace dos semanas a hacer la primera prueba".





celialionel.jpg Lionel y Celia. Ella y su hija acudieron al diseñador Claudio Cosano.











Cosano manifestó que no podía dar detalles sobre los modelos que mañana lucirán la mamá y la hermana de Lionel. "No puedo contar mucho por respeto hacia ellas, justamente porque nunca me pidieron nada ni me impusieron ninguna condición. La idea es mantener la sorpresa hasta el final, como hago con todas las novias y madrinas que he vestido a lo largo de estos años. Sí puedo decir que tanto la mamá como la hermana van a estar impactantes y que ellas están realmente felices con sus vestidos. Para mí es un orgullo porque pudiendo elegir a cualquier diseñador de Europa, me eligieron a mí".









Cuando le preguntaron por qué creía que lo habían elegido, Cosano afirmó: "Desde que ingresé en el mundo de la moda intenté forjar un estilo reconocible. Puede gustar o no, pero yo no busco contentar a todo el mundo sino ser fiel a mí mismo. Siempre intenté llevar adelante un estilo fuerte, definido, hiper sexy, entonces las mujeres cuando vienen a mi atelier, saben bien lo que van a encontrar".