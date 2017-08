Los vecinos de Córdoba al 2000 y los conductores que pasaron por calle Córdoba al 2000 se sorprendieron con una clase pública que estaban llevando adelante esta tarde-noche los alumnos del nivel terciario de la Escuela Normal Nº 2, en defensa de la escuela pública.

Paralelamente, también se desarrolló una clase pública en las puertas de la Facultad de Humanidades y Artes por el mismo motivo, por lo que también estuvo interrumpido el tránsito en la zona de Entre Ríos y Santa Fe, lo que generó más congestión en el tránsito.

En este contexto, los alumnos y algunos docentes del Normal Nº 2 realizaron sendas clases públicas sobre calle Córdoba. La primera alrededor de las 18, en la que abordaron "La historia de la lucha docente desde la vuelta a la democracia" y en la segunda, que terminó pasadas las 20, abordaron "La ley de financiamiento educativo".

"La iniciativa surgió luego de los golpes y la represión que sufrieron los compañeros docentes en Buenos Aires, y tomamos la decisión de discutir la coyuntura actual y hacernos cargo de que la lucha de los docentes es de todos, no solo es una lucha salarial, ante un gobierno provincial que está generando recortes, alineado a un gobierno nacional que aplica una política de recorte a la educación pública", sostuvo Angel Druetta, del Centro de Estudiantes del Normal Nº 2.

Y recalcó que "nosotros sabemos que los compañeros están dejando las aulas de las las escuelas públicas por la situación económica, porque no pueden acceder al material de estudios o porque no está más el programa Progresar, motivo por el cual no tenemos más becas para los estudiantes".

También se refirió al estado actual del establecimiento, que tiene muchos años, y en el que "hace un tiempo se electrocutó un compañero del secundario, pero hoy por suerte están trabajando en las reformas, y esto hay que decirlo porque la provincia ha puesto el dinero para hacer las reformas".