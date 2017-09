Cinco personas heridas tras un impresionante choque y posterior vuelco en barrio Modelo

Un impresionante choque se produjo esta tarde en barrio Modelo entre un Renault Megane y un Wolkswagen Gol, que terminó volcado en la calle. Felizmente y más allá de los severos daños materiales no hubo heridos de consideración.

De acuerdo a las primeras informaciones, el Gol en el que viajaban cuatro personas (dos mayores y dos menores) circulaba por calle Saavedra y al llegar a Pedro Lino Funes chocó contra el Megane, que lo hizo volcar y quedar con las cuatro ruedas mirando el cielo.

"Ellos venían por Saavedra cuando el otro auto lo tocó por Pedro Lino Funes y lo dio vuelta", sentenció una mujer, que era familiar de los chicos que viajaban en el Gol, quien acotó que las personas que iban en ese vehículo iban a "la cancha a ver al nene que estaba practiando".

"Están bien, no tienen nada. Los chicos fueron derivados con lesiones leves al hospital para su control, pero está bien", amplió la mujer.

En tanto, el conductor del Megane recalcó que las consecuencias por el hecho podrían haber sido mayores. "Se podrían haber matado ellos. A mí no me hicieron nada, pero le pegan al auto", sostuvo el conductor en diálogo con Canal 5. "Cuando llegué, los veo que venían y freno, pero venían tan ligero que me quisieron esquivar, pero me pegaron y empezaron a dar vueltas", contó.

Consultado sobre si el gol venía rápido, comentó: "no sé, calculo que a 80 kilómetros por hora, y eso en esta calle es una locura".

Como consecuencia del choque hubo cinco lesionados leves, cuatro del auto volcado y uno del otro auto que chocó. "están todos bien, solo tuvieron traumatismos leves, en piernas, brazos o cervical, como el que llevamos a controlar. Solo dos de los chicos llevamos a control para hacerles una placa radiográfica".