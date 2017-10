Chicanas, pases de facturas y propuestas para mejorar la seguridad

El tercer eje del debate de candidatos a concejales fue Seguridad y Control, donde hubo chicanas, propuestas y pases de facturas entre los postulantes.

Daniela León: "Hace 20 años no nos imaginábamos que ni en la peor pesadilla pensábamos que Rosario iba a ser sinónimo de narcotráfico, nos están matando en la calle, la "Hace 20 años no nos imaginábamos que ni en la peor pesadilla pensábamos que Rosario iba a ser sinónimo de narcotráfico, nos están matando en la calle, la inseguridad nos atraviesa a todos, en los barrios están los búnker, los narcos, los sicarios, el tráfico de armas, en el centro las mecheras, los hurtos, las salideras, las entraderas . Desde el Concejo vamos a proponer tres ejes de trabajo: la presencia del Estado en los barrios bajo el concepto de seguridad ciudadana; además hay que impedir el blanqueo de capitales, que se investigue el origen de los fondos de las inversiones; en tercer lugar Rosario necesita tener su propia policía, hay doce ciudades argentinas que la tienen, nosotros necesitamos tener la nuestra".

"Camino cada barrio de Rosario, y en cada lugar la gente vive detrás de rejas, y nos dicen 'los buenos estamos tras las rejas y los malos están en las calles'. Si el Estado no está en la calle, el delito va a seguir creciendo, el narcotráfico se consolida"

"En Rosario cualquier vecino dice donde están los narcos, los búnkers ¿cómo puede ser que la intendenta y el gobernador no lo vean? ¿por qué no se hace nada? En Carlos Casado la plaza está iluminada con LEDs pero la alarma comunitaria por la que los vecinos pagaron 4 mil pesos está rota".

Eduardo Trasante: "Me toca en primera persona, en lo más profundo de mi corazón, no saben lo que es perder dos hijos de manera violenta, creo que es la peor experiencia que alguien puede pasar. Pero no estoy acá por lo que me pasó sino por lo que hice con lo que me pasó. Decidí salir a la calle a pedir justicia por Jeremías y Jairo, sino por todos los hijos que murieron antes de tiempo a causa de la violencia, con Ciudad Futura conseguimos crear un hogar de asistencia y a apoyo integral para las víctimas de la violencia"

"Tenemos la propuesta de expulsar el narcotráfico de Rosario y lo haremos siguiendo la ruta del dinero narco, pegarle donde más les duele, para eso proponemos crear la Agencia de Justicia Urbanística para detectar las maniobras de lavado que se hacen en los centros urbanísticos de Rosario, las cárceles están llenas de gente pobre, nunca van presos los poderosos con dinero y eso genera más violencia. Los que de verdad hacen posible el negocio del delito, nunca pagan".

"Mi historia habla de eso, de no rendirse y se pueden conseguir cosas que parecían imposibles. Si no expulsamos a los narcos los que nos vamos a tener que ir somos nosotros. Cuando matan a mi hijo Jairo, me llama el ministro de Seguridad y me dice, Pastor Trasante ore a Dios porque estos se nos fue de las manos, días después me dijeron que no me podían garantizar la seguridad y que me tenía que ir. Quiero decir que no me voy a ir, que amo mi ciudad, me quedo acá para aportar al cambio"

Roberto Sukerman: "Si hay un tema que tenemos críticas pero también proyectos es este. En 2011 presenté el proyecto de descentralización de fiscalía y de cierre de comisarías. Si me hubiesen hecho caso, si los fiscales estarían en los barrios atendiendo denuncias, y hubieran cerrado las comisarías hoy Franco Casco estaría vivo, y así como María de los Angeles Paris que le siguen haciendo autopsias. Propusimos regulación de videocámaras y no lo quisieron implementar, se terminaron regalando. Cada propuesta nuestra no se le prestó atención. La provincia ha tenido políticas erráticas, no ha tenido expertos, han hecho crecer la policía sin preparación y esto se puede mostrar en números, la Policía Comunitaria no sirvió para nada, una Policía Táctica que debutó con gatillo fácil matando a Jonathan Herrera. Hace falta conducción política de la policía"

"La policía tiene que formar parte de la solución y no del problema. La misma Gendarmería que nos daba seguridad cuando estaba liberada por Berni ¿se acuerdan cuando Fein bailaba chamamé con Berni? Resulta que ahora esa misma Gendarmería nos da inseguridad, nos da miedo, genera represión, violencia, nos preguntamos donde está Santiago Maldonado.

"Quiero insistir con la policía, la fuerzas de seguridad, la Gendarmería. Queremos que nos cuiden, que no repriman, queremos que la policía tiene que ser amigable. 'Ni represión ni maestros los mismos de siempre intentando instalar el caos en una Argentina que decidió cambiar', este es un tuit de Roy López Molina cuando reprimían a los maestros en Rosario, no queremos esto"

Pablo Javkin: "Hace dos años fui candidato a intendente y en ese momento hice 20 propuestas concretas que estamos implementando. Como dice gobernador Lifschitz la fiebre era de 40 grados y recién está empezando a bajar. Lo primero era ocupar las calles, triplicamos los patrulleros -de 50 a 150-, los delincuentes presos, ahora estamos trabajando en reemplazar las comisarías por estaciones policiales, incorporamos tecnología para el control -viajamos y vimos como funciona en los mejores países del mundo-, para evitar las zonas liberadas y para tomar control político del territorio. Propusimos iluminar, pusimos cinco mil LED, el Concejo votó en contra de las 16 mil LEDs algo increíble, ¿pregunten a los vecinos si no notan la diferencia?"

"Otro tema es trabajar en la atención a la víctima, funciona en San Lorenzo y San Martín, unifica toda la atención, es una idea de otros bloques que decidimos implementar. Todas las semanas recorremos los lugares donde ocurrieron hechos violentos, coordinamos con la policía y las fuerzas federales, lo que ha mejorado en muchos barrios. Eso es lo que hace falta en seguridad trabajo, trabajo, trabajo. Voy a hacer un pedido a Roy, voten a favor de los LEDs, sé que vos no lo harías pero lo quitó tu bloque. Y avancen con los cambios en el código procesal penal"

"Escuché decir que Rosario se llenó de narcotráfico. No sean injustos Argentina se llenó de narcotraficantes mexicanos, colombianos, de lavado de dinero, empezó en el menemismo y siguió, el jefe de gabinete anterior Aníbal Fernández, el triple crimen, eso también sucedió en Argentina, contra eso peleamos acá, como lo hace la gobernadora Vidal -vale reconocer- y hay que seguir. No seamos injustos con Rosario que es nuestra ciudad"

Roy López Molina: "Siempre que hablamos de seguridad escuchamos decir que desde el Municipio no se puede hacer nada y eso es mentira. La decisión política es trabajar en esto, algunos números indiscutibles indica que uno de cada tres hogares rosarinos fue víctima del delito el último año, siete de cada diez rosarinos cree que puede ser víctima del delito, no podemos seguir viviendo así pensando que le pasó algo a nuestros hijos si tardan en llegar a casa. La prevención es siempre local, debemos pavimentar, iluminar, abrir calles, está comprobado que los entornos amigables reducen la inseguridad. Proponemos incorporar tecnología de lectores de patentes para detectar vehículos buscados por la policía, con centros de monitoreo, esto debe estar en los ingresos a la ciudad"

"Desde el Concejo se pueden hacer mucho por seguridad, dos cosas para recordar y fue como pudimos junto a los vecinos de Roca y Zeballos poner freno a Esperanto donde operaba el narcotraficante Luis Medina que se escondía detrás de un boliche, rompimos el negocio y generamos una ordenanza antilavado. Y otro tema es el de los cuidacoches ¿cuántos están cansados de los aprietes? El desafío debe ser dar al discusión separando la paja del trigo, integrando al laburante que cuida autos porque no tiene otra de las mafias de los cuidacoches amenazan a los rosarinos"

"Quiero destacar la decisión del presidente en la lucha contra el narcotráfico, falta mucho pero avanzamos. La droga incautada en el país en 2017 es el triple que en 2016, en Santa Fe aumentó 192 por ciento las detenciones por narcotráfico, el decomiso de armas y de piratería del asfalto. Esto demuestra que cuando se trabaja con seriedad y en equipo se consiguen los resultados. No llega esto cuando se baila chamamé"