Cesca dijo que Cabify va a tener que desembarcar por el río porque "acá está prohibido"

"El desembarco lo van a tener que hacer en el río porque eso no está habilitado", sentenció el titular de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), Mario Cesca, acerca de la posible llegada de la aplicación española Cabify, que ya funciona con éxito en Buenos Aires.

Asimismo, señaló que la intención de la aplicación internacional es operar en forma "clandestina", al tiempo que consideró que con el servicio "no estamos inventando nada, porque en vez de hacerlo por teléfono lo hacen por la aplicación; lo más parecido acá son los remises truchos".

Cesca aseguró a La Capital que "estás son las inversiones que quería traer (el presidente) Macri, que en lugar de buscar dar trabajo, buscan concentrar la mayor cantidad de dinero como pasa en Europa, donde Uber facturó 50 millones de dólares".

En ese sentido, afirmó que "acá no van a competir con los taxistas sino con la Municipalidad porque los taxis están regulador por el Estado, ya que sólo el 14 por ciento de los pasajes se solicita por aplicaciones, el resto es en la calle".

No obstante, el chofer sostuvo que la empresa española "va a tener que tener autos habilitados porque si no, no van a poder funcionar".

Además, puso como ejemplo el caso del taxista que el pasado fin de semana dio positivo en un test de narcolemia. "En esta ciudad hay un montón que se drogan, no son sólo los taxistas. Si llega a pasar algo con estas empresas, que son privadas, ¿quién va a investigar algo?", se preguntó.