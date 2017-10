Cautela sobre la ley de descanso dominical

Alfredo Coto también se refirió a la polémica ley de descanso dominical sancionada por la Legislatura de Santa Fe, a la cual adhirió Rosario y cuya constitucionalidad está a punto de definir la Corte Suprema santafesina.

"Es un tema que manejan los abogados de la empresa, estamos esperando que falle la Corte Suprema provincial. La verdad es que queríamos solucionar esto a través del diálogo con todas las partes, pero no se pudo", indicó.

Consultado sobre un eventual revés judicial en la Corte santafesina, admitió que "una posibilidad sería recurrir luego a la Corte nacional, pero antes vamos a esperar el fallo próximo".

Coto dijo tener esperanzas "de que todo se va a arreglar. La apertura los días domingos permite por ejemplo que muchos estudiantes puedan hacerse un diferencial, porque se paga doble según el convenio y es un plus muy importante que no se puede percibir en sólo unas pocas ciudades de Santa Fe, no así en Buenos Aires".

La validez de la norma en Santa Fe se definirá el mes próximo. Para noviembre se espera conocer el voto del camarista Abraham Vargas, que fue sorteado para desempatar la votación del máximo tribunal que terminó igualada en tres votos.

El juez Vargas pertenece a la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe. Fue sorteado a mediados de septiembre para emitir su voto sobre la norma y se estima que se pronunciará una vez que hayan pasado dos meses, plazo que se cumple a mediados del mes próximo.