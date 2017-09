Causó un accidente que mató a 4 rosarinos y le dieron 12 años de prisión

La Justicia condenó ayer a 12 años de prisión, de cumplimiento efectivo, a un joven que en 2012 provocó un accidente en el que perdieron la vida cuatro miembros de una misma familia rosarina. "Se hizo justicia. Hace años que esperábamos esto; Federico Teilletchea quedó detenido", dijo a LaCapital María Inés Solari de Sánchez, la tía de uno de los chicos fallecidos. La mujer tenía una sensación de paz tras la lucha de tanto tiempo. Pero no más que eso, porque la vida de aquellas personas, que todavía tenían un largo camino por recorrer, "ya no se recuperará". La causa iba a prescribir en marzo de 2018.

El impactante episodio ocurrió un 15 de enero, a la altura de Villa Lía, en el partido bonaerense de San Antonio de Areco. Teilletchea conducía un Peugeot 406, que cruzó de carril en una curva y embistió el Fiat Palio en el que viajaban las víctimas fatales. No obstante, el hombre permaneció todo este tiempo libre y hasta conservando su licencia de conducir, pese a que las pericias oficiales revelaron que aquel fatídico domingo manejaba alcoholizado y, al momento de la colisión, iba a 174 kilómetros por hora.

La familia de las víctimas regresaba ayer en dos vehículos una vez más del juzgado de Mercedes, donde tantas veces fue a enterarse de la instrucción del caso y a presentar pruebas. "Querían cansarnos con todos los artilugios posibles", dijo la mujer sobre los defensores del acusado, que ayer escuchó la sentencia.

Fatalidad

Es que se comprobó su responsabilidad en el siniestro vial. Tenía 27 años cuando protagonizó el choque que mató a Mirta Graciela Inés Radicci (de 52 años); Hugo Oscar Sánchez (56) y el hijo de ambos, Facundo Lionel Sánchez (19), además del primo de este último, Martín Busalacchi (16).

Así, luego del proceso, un Tribunal compuesto por tres jueces, condenó a Teilletchea por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura poco común para hechos de tránsito.

Solari de Sánchez, tía de Facundo, no podía deshacerse del fantasma del recuerdo. "Porque no sólo murieron todos; cada uno de nosotros murió también. Quedó una casa vacía, entre tantas otras cosas", que se convirtieron en testigos del dolor, sostuvo antes de representarse la imagen de su sobrino. El adolescente sería hoy contador. "Estudiaba Ciencias Económicas y ya había hecho primer año; viajaba con sus padres", contó.

Facundo no fue el único joven que perdió la vida. En el mismo auto estaba su primo Martín, amante de la música. Tanto que falleció abrazado a su guitarra.

Paso a paso

Desde aquel momento, Nora Ressta, la madre, no dejó de escribir cartas de los lectores de este diario contando cómo no avanzaba su pelea por justicia. Ella también se sentía algo reconfortada. Y Solari puso ese mismo sentimiento en palabras. "Lo que nos queda es saber que uno los defendió siempre y que quedó demostrado que el autor del choque no le dio ningún valor a las víctimas y a las familias que quedaron destrozadas", subrayó.

En efecto, a Teilletchea pareció no importarle nada desde el primer momento: poco antes de que embistiera al Palio había estado en una estación de servicio donde algunas personas le avisaron que estaba "borracho para manejar". Lo hizo igual.

Según las pericias oficiales, el condenado, chofer de un colectivo de corta y media distancia y cuyo recorrido incluía el paso por esa curva unas ocho veces por jornada, tenía 0,83 de alcohol en sangre (el máximo permitido es 0,5). Al llegar a la curva, cruzó de carril saliendo hacia la banquina contraria, y volanteó para retornar a la cinta asfáltica antes de chocar frontalmente al Palio, que literalmente salió despedido por el aire.

Desde aquella circunstancia que diezmó a una familia, los testigos no pararon de aportar datos clave para que ayer llegara la resolución judicial. "Porque, en todo caso, lo que también valoramos es que se siente un precedente, que marque una pena en serio para quienes manejen alcoholizados", cerró Solari.