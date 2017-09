Caminata guiada por el centro de la ciudad

Este sábado a las 16, desde la plaza Pringles (Córdoba y Paraguay), partirá una caminata guiada por el centro rosarino para conocer detalles íntimos de la arquitectura, la historia y las concepciones estéticas asociadas al art noveau y al art decó, estilos que hacen a la identidad urbana de la ciudad.

Impulsado por la Secretaría de Turismo municipal y el Ente Turístico Rosario, el recorrido a pie por los diversos edificios que componen la ruta del art nouveau y del art decó será guiado y gratuito, sin inscripción previa, tanto para turistas como para rosarinos interesados en conocer más acerca de la ciudad.

El lugar de encuentro será la plaza Pringles, esquina de Córdoba y Paraguay y el final del recorrido guiado será Córdoba y Sarmiento.

Las autoridades municipales destacaron que en las calles rosarinas se puede reconocer "el art nouveau, también nombrado como modernismo catalán. Este movimiento se caracterizó por la libertad en el diseño, con líneas sinuosas y composiciones asimétricas".

El itinerario incluirá: el Palacio Minetti (Córdoba 1452), Club Social (Mitre y Córdoba), Edificio Transatlántica, ex Banco Santander (Rioja 1198), ex panadería y confitería La Europea (San Luis 1145), Palacio Cabanellas (Sarmiento 1026), edificio Boero (Samiento esquina San Luis),Club Español (Rioja 1052-54), y Falabella, ex tienda La Favorita (Córdoba 1101).