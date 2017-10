Cambiemos quiere contar los votos para sumar un séptimo edil

Cambiemos espera sumar una banca más en el Concejo en detrimento del Frente Progresista. En el PRO sostienen que, tras el escrutinio definitivo, podría ingresar Gonzalo Gorostarzu como séptimo edil de esa fuerza en vez de Lisandro Zeno, del socialismo, quien quedaría afuera del Palacio Vasallo. "Somos cautos, pero queremos contar los votos y quizás obtener una diferencia a nuestro favor", expresó ante La Capital el concejal reelecto, Carlos Cardozo.

Del recuento provisorio se desprende que existen 141 mesas de las 2.363 habilitadas en Rosario cuyos sufragios no se computaron y podrían volcar la balanza hacia el macrismo. Según indicaron fuentes del Tribunal Electoral santafesino, el escrutinio definitivo para Rosario podría estar listo mañana.

Sobre el total de los 522.712 votos válidos emitidos, Cambiemos obtuvo 193.199 sufragios, mientras que el Frente Progresista se alzó con 85.401.

La diferencia para obtener un séptimo concejal es estrecha y fue lo que impulsó al macrismo a esperar el recuento definitivo, que se hará en el Tribunal Electoral santafesino, para recién allí confirmar si se resigna o no la pelea por esta banca que, hasta ahora, sería para el Frente Progresista. La llave para destrabar la incógnita que esgrime Cambiemos corresponde a las 141 mesas no informadas en el recuento provisorio.

Cardozo hizo estas cuentas y razonó que existen chances de llegar a la banca número siete, que podría corresponderle a Gorostarzu en desmedro del ingreso de Zeno al Concejo Municipal.

Este primer muestreo realizado tras los comicios fue monitoreado por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Incluso en su página web se aclara: "Recuerde que todos los telegramas que se reciben en los centros de datos son confeccionados por las autoridades de mesa y revisten el carácter de provisorio. La información que se recibe en estos telegramas puede contener errores o inconsistencias, las cuales son resueltas en el escrutinio definitivo por el Tribunal Electoral de Santa Fe".

"Somos muy cautos, pero queremos tener la foto final. Son mesas no ingresadas al sistema. Pudo haber ocurrido que no llegó la persona indicada para retirar los telegramas, y por ende se decidió poner el telegrama en la urna" , estimó Cardozo para ahondar: "Esto es lo que no sabemos. Por eso habrá que chequear con todos los telegramas de los fiscales en la mano y ver si coinciden o hay diferencias", remarcó Cardozo.

Una alta fuente del Tribunal Electoral de Santa Fe indicó que el conteo definitivo de los votos de Rosario podría concluir mañana. Con lo cual, la inquietud planteada por Cambiemos no demandará demasiado en develarse.

"Si fiscales y telegrama son coincidentes, no será necesario traer las urnas, pero si hay algún desajuste pediremos contar los votos y eventualmente se podrían presentar recursos", adelantó Cardozo.

Detalles

En Rosario fueron habilitadas el domingo pasado 2.363 mesas incluidas las 47 para extranjeros. Estaban habilitados para sufragar 796.081 electores.

En el recuento provisional se computaron 2.214 mesas, lo que equivale al 93,69 por ciento. El porcentaje de participación sobre lo computado fue del 73,04 por ciento.

Pero en la categoría de mesas no computadas existieron 141 mesas que no fueron informadas, lo que representa un 5,97 por ciento. Además, se desestimaron 8 mesas. E incluso,se evalúa revisar otras categorías que podrían incluirse en el análisis a la hora de achicar o ampliar márgenes entre los candidatos del pasado 22 de octubre.

Las mesas no computadas son las que no se ingresaron al sistema y "por lo tanto no se incluyen en los resultados", aclaró el portal de la provincia.

Y las desestimadas son las mesas con telegramas rechazados por el Tribunal Electoral debido a errores en el telegrama.

Un round que ya había comenzado con las urnas de 2015

La pelea por los votos entre ambos partidos políticos no resulta inédita. Por el contrario, en 2015 el recuento que consagró a Miguel Lifschitz como actual gobernador santafesino se hizo en el medio de fuego cruzado, sospechas de fraude y denuncias ante el Tribunal Electoral.

Tras diez días de tensa espera, el mandatario se consagró titular de la Casa Gris por una ajustada diferencia de 1.776 votos a favor de Lifschitz contra su perseguidor inmediato, Miguel Del Sel.

"Nuestro escrutinio nos da ganando por alrededor de mil votos, si no reconocen estos número svamos a ir a la Justicia. Esto no termina acá, no vamos a permitir que se declare victorioso alguien que no lo fue", había amenazado la diputada provincial macrista Alejandra Vucasovich para expresar sus críticas.

Sin embargo, el por entonces presidente del Tribunal Electoral y titular de la Corte santafesina, Roberto Falistocco, aseguró que durante las seis jornadas en que se prolongó el escrutinio definitivo "se trabajó en un buen clima y a un ritmo adecuado a las circunstancias propias de una elección tan reñida".

Flexibilidad

En su momento, el cortesano aclaró que "se revisaron todas las mesas solicitadas por los fiscales con un criterio flexible, amplio y generoso. Ante la duda, se abrieron las urnas y se contaron los votos", había aseverado Falistocco, quien reconoció que en las intensas jornadas del escrutinio se produjeron "discusiones propias del fragor de una reñida elección pero sin desbordes y en un marco democrático, ejerciendo todos los partidos políticos su contralor.