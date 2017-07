Cada vez más rosarinos optan por Apps para llevar mascotas en taxis

De cada cinco taxis que se solicitan a través de la aplicación para celulares más conocida y difundida, uno es convocado para llevar una mascota a bordo. El número muestra un crecimiento en el interés de los rosarinos por trasladarse en un servicio público con su animal doméstico. Pero esto no es todo, alrededor de 1.500 conductores ya pidieron a la empresa de movilidad on line formar parte de esta iniciativa. El número cobra relevancia si se tiene en cuenta que son 3.500 los choferes que trabajan con esa APP.

Los dueños de mascotas han evidenciado más de una vez que el traslado con estos animales suele generar complicaciones. Pero ahora, Easy Taxi busca encontrar una solución al problema. La APP ya cuenta con una opción especial para que los pasajeros puedan tomar las unidades "pet friendly". Muchos de los choferes de Easy aceptaron llevar a las mascotas, ya que "ellos también tienen animales y saben lo difícil que es trasportarlos por la ciudad", dijo Germán Hosenen, city manager de la firma, a LaCapital.

Esta modalidad, que también está disponible en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, busca que "trasladarse con mascotas en taxi sea una posibilidad cómoda, fácil y segura", añadió el referente. Es más, en una encuesta hecha a los pasajeros de Easy Taxi, casi el 80 por ciento de los consultados dijo que la iniciativa es positiva.

Los impulsores de la propuesta están convencidos de que "casi siempre" suele resultar complejo ir al veterinario con el vehículo propio ante un caso de urgencia o por cualquier otra eventualidad. Esta parece ser la premisa a la hora de incorporar la opción pet friendly.

"La idea es brindar cada vez más servicios, algo que los pasajeros toman muy bien", indicó Hosenen antes de remarcar que "hoy, al parar un auto de alquiler en la vía pública, la gente depende del humor o la voluntad del chofer. Incluso, en muchas oportunidades hay que estar esperando demasiado tiempo hasta encontrar una unidad que acepte pasajero con mascota".

Qué dicen las normas

La secretaria de Transporte y Movilidad de la Municipalidad, Mónica Alvarado, confirmó a este diario que "no es obligatorio" para los taxistas de la ciudad trasladar animales.

La ordenanza correspondiente, creada a instancias del concejal Carlos Cossia, sí impone el traslado de animales en colectivos, aunque con algunas condiciones: sólo los animales que pesen menos de 8 kilos podrán viajar en ómnibus dentro de bolsos o receptáculos.

Cossia recordó que presentó el proyecto para que las personas de menores recursos económicos puedan trasladarse con sus mascotas. "Lo que queremos con esto es que aquellos que menos tienen puedan llevar a su perro o gato a un centro de atención, para que no le salga más caro el traslado en un taxi o remís", explicó para luego aclarar: "Un rottweiler no va a subir al colectivo, pensar eso es desconocer el espíritu de la ordenanza". De todos modos, la reglamentación no se cumple al pie de la letra (ver aparte).

Cómo llevarlos

En el caso de Easy Taxi, "sólo se podrán trasladar animales domésticos pequeños o medianos y deberán ser llevados en una "manta, transportadoras, bolsos, carteras o mochilas. El costo del servicio es de 15 pesos adicionales a la tarifa del viaje", se indicó desde la empresa.

"Siguiendo la fuerte tendencia actual, nos sumamos para darles a los dueños de las mascotas alternativas interesantes. Muchos restaurantes admiten que sus clientes vayan con animales. Con Easy Mascota, los pasajeros van a poder salir a lugares que quedan más lejos de sus casas", dijo Angelo Delle Piane, country manager de la compañía en el país.

Sobre el procedimiento para acceder a una unidad cuyo chofer acepte este tipo de viaje, la firma detalló: "Al entrar en la aplicación, los pasajeros podrán elegir la opción de un taxi habilitado para mascotas, que se puede distinguir fácilmente porque se indican con una huella de perro".

De inmediato, sumó: "El pasajero será responsable por el estado general del animal, del mismo modo tendrá que garantizar su custodia y bienestar. Pedimos a los pasajeros que no les den alimentos o agua hasta 15 minutos antes del viaje, para evitar inconvenientes".





El balance de la aplicación de la ordenanza

El concejal autor de la ordenanza que posibilita el traslado obligatorio de mascotas en colectivo y opcional a bordo de taxis, Carlos Cossia, confirmó que la norma se aplica con "cierta normalidad". Es que, si bien en líneas generales no se han presentado inconvenientes, esta semana recibió dos denuncias sobre negativas de choferes de ómnibus a la hora de aceptar a los animales. Un joven de origen humilde y domiciliado en el distrito oeste acusó ante el edil que un "colectivero se negó a trasladarlo con su perrito en una mochila y pidió que el muchacho descendiera de la unidad". Se trata de una persona que, además, concurre con su mascota al consultorio veterinario del concejal. Ahora, Cossia pedirá una reunión con el secretario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Manuel Cornejo, para "aclarar la situación, porque la ordenanza está vigente".