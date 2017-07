Bocinazo de protesta de transportistas frente a Iapos

La Asociación de Transportistas de Personas con capacidades Especiales (Atraes) realizará el jueves, a las 10, un bocinazo frente a sede de la obra social Iapos (Rioja 2051), en virtud a la gran cantidad de traslados que "aún están sin autorizar", reclamó Claudia Scarpolini, integrante de Atraes.

Los transportistas vienen protestando ya que el gobierno nacional no cumple con lo que acuerda y muchas veces se sienten estafados. "Pretenden vaciarnos, debilitarnos, hasta que no podamos más. Desconocemos los motivos que llevan a los responsables del gobierno, a no dar respuestas a nuestras exigencias. Vemos como el Estado se retira y abandona", exclamaron.