Balagué confirmó que la extensión del ciclo lectivo en la provincia "no será obligatoria"

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, aseguró hoy que la fecha tope del 22 de diciembre para el dictado de clases en el territorio santafesino "no va a ser obligatoria" y destacó que cada establecimiento "va a definir en el marco de cómo ha sido su ciclo lectivo".Durante la inauguración en la capital provincial del dispositivo "Espacio Digital", Balagué fue consultada por la polémica generada por la extensión del ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre y al respecto indicó: "Quiero llevar tranquilidad, los docentes están todo el mes de diciembre trabajando en las escuelas, hay chicos que necesitarán refuerzo para poder recuperar contenidos, quizás otros no, porque cada escuela conoce cuánto necesita extender los días, cuánto necesita reforzar la trayectoria educativa de cada alumno. No va a haber inconveniente".Al repreguntársele si, en ese caso, no sería necesario extender las clases, la titular de Educación fue contundente: "No va a ser obligatorio, cada escuela va a definir. Nosotros prevemos que se trabaje todo diciembre, como todos los años. Pero cada escuela va a poder definir en el marco de cómo ha sido su propio ciclo lectivo y el avance de sus estudiantes, ahí ponemos el foco, en los aprendizajes de los chicos, en cómo fueron avanzando, en cómo fueron sus propuestas pedagógicas".