Anulan condena por violación a dos ex celadores del Hogar del Huérfano

La Justicia rosarina declaró la "nulidad absoluta" de una condena a 15 años de prisión que un juez de primera instancia había dictado contra dos ex celadores del ex Hogar del Huérfano por abuso sexual de un menor que allí se alojaba. Los camaristas objetaron la "parcialidad" de la sentencia inicial y la falta de fundamentación, pero no se explayaron sobre la cuestión de fondo. Ahora, un nuevo magistrado deberá rever todo el expediente y dictar un nuevo fallo.

La condena dictada en octubre de 2015 fue por reiteradas violaciones denunciadas por un nene de 9 años entre los años 2009 y 2011. El caso conmovió a la ciudad y aceleró el cierre de la institución, en abril de 2012 tras 142 años de funcionamiento.

La resolución del Tribunal de Apelación Oral integrado por los camaristas Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Bibiana Alonso generó inmediata reacción y malestar en las áreas de Niñez de municipio y provincia, además del Concejo Municipal.

Los imputados, Osvaldo R. y Oscar G., habían sido condenados por el juez de Sentencia Julio Kesuani el 3 de octubre de 2016 a 15 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardadores".

A los acusados se les atribuyó "haber abusado sexualmente en reiteradas ocasiones entre el 22 de enero de 2009 y hasta el 17 de mayo de 2011 de Rodrigo A., de nueve años, accediéndolo carnalmente mientras se encontraba alojado en el Hogar del Huérfano".

De acuerdo al fallo inicial, "tales hechos se producían mediante amenazas y abusando de la relación de cuidado existente por su labor desarrollada en calidad de celadores preceptores de la sección varones de 4 a 12 años, encargados de hacer la tarea con los chicos, darles la merienda, llevarlos y buscarlos de las escuelas y jugar con ellos".

El expediente contiene detalles escalofriantes del relato de la víctima, avalados por la Fiscalía, expertos y las áreas de Niñez del municipio y la provincia de Santa Fe (ver aparte).

Sin embargo, según confió la abogada querellante Mónica Barroso, representante de la Dirección Provincial de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, los acusados "nunca estuvieron en prisión, sólo tuvieron libertad domiciliaria algunos meses".

Las defensas objetaron el pronunciamiento de primera instancia. Replicaron las pericias con otros informes de expertos y remarcaron que "las lesiones que tenía Rodrigo en el ano eran de antigua data", previo a su ingreso al Hogar.

Los letrados dijeron que los condenados no tenían antecedentes ni denuncia de sus pares u otras personas y cuestionaron la forma como se llevó adelante la entrevista a la víctima en cámara Gesell.

El fiscal de Cámara, Guillermo Corbella, apoyó la investigación del juez Kesuani y rechazó la acusación de parcialidad. "El niño fue escuchado por distintos actores dentro y fuera del proceso, por la familia solidaria, por el médico forense, por la psicóloga de la policía, por la psicóloga de la asistencia judicial y en todas sus declaraciones mantuvo un discurso coherente en relación al abuso", destacó.

Finalmente, por unanimidad el tribunal de alzada dejó sin efecto el fallo de Kesuani con severos cuestionamientos al magistrado. "La sentencia adolece de un análisis pormenorizado de todo lo colectado", señala la resolución leída ayer.

"La sentencia se limita de manera muy escueta a un análisis parcial y somero de algunos elementos de prueba pero no los integra y armoniza de manera global, no pudiendo comprenderse de su lectura cuál fue la forma de valorarlas", agrega.

Los camaristas aclararon que no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, que deberá revisar un nuevo juez.

Para Barroso el fallo de ayer "es un duro golpe para la Justicia pero en especial para los derechos de un menor que fue abusado y con esta resolución se lo revictimiza".

La abogada anticipó que "muy probablemente se apele este fallo ante la Corte Suprema provincial".

histórico. El Hogar del Huérfano cerró sus puertas en abril de 2012 tras 142 años de funcionamiento.