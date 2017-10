Amra piden sanciones a los sanatorios que no le pagan sus honorarios

El sindicato que nuclea a los profesionales de la salud de Santa Fe (Amra) elevó a la Cámara alta de la provincia su propuesta para modificar el proyecto de ley que sanciona el cobro del plus médico y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Los galenos quieren que se sancione a las empresas que no les pagan sus honorarios y que luego de 35 días de mora en esos pagos, se los faculte a cortar el crédito laboral con los mismos.

"Hay que buscar las causas y no combatir sólo la enfermedad", sintetizó el titular del gremio Eduardo Taboada.

El proyecto que tiene media sanción de Diputados fue presentado por el justicialista Luis Rubeo y prevé sanciones a los profesionales que además de la orden de consulta cobren plus. Esa sanción podrá ir desde un salario mínimo vital y móvil hasta una multa de 10 haberes y la suspensión de la prestación hasta 90 días.

La iniciativa aprobada el jueves pasado faculta a la Defensoría del Pueblo a realizar inspecciones y a imponer la prohibición en clínicas, sanatorios e instituciones de diagnóstico.

Quienes serán beneficiados en impedir la doble imposición serían los afiliados al Iapos y a las obras sociales.

Con el debate ya planteado entre legisladores, el Estado y las entidades de profesionales, Amra Seccional Santa Fe presentó un proyecto ante la Cámara de Senadores (donde ya se remitió la iniciativa de Rubeo) para que a través del senador por el departamento Rosario, Miguel Cappiello, se contemple una serie de modificaciones.

"Mediante esta propuesta se intenta que, de sancionarse la ley, ésta sea ecuánime, persiguiendo a aquellos que son los auténticos responsables", advierte el gremio y destaca los puntos más salientes.

Así, en el artículo 1º el sindicato médico propuso agregar: "La presente ley no resultará de aplicación cuando el profesional de la salud de que se trate hubiera realizado formal denuncia de un atraso de más de treinta y cinco días en la percepción de su remuneración contados desde la presentación efectiva de la orden para el pago de la prestación. La denuncia podrá formularse ante el Colegio o sede de Amra que correspondiera, como entidad gremial representativa de los profesionales de la salud".

El texto no sólo pone a los profesionales a resguardo de las sanciones por el cobro de plus médico, sino que menciona que "los responsables (gerenciadoras, sanatorios y las obras sociales) serán pasibles de sanciones por estimular, favorecer o crear la necesidad del cobro de adicional".

Además, cuando se detecte a un galeno cobrando un adicional, la redacción sugerida por Amra dice que en el acta de comprobación "de presunta infracción, deberá ser labrada, bajo pena de nulidad, con el aval de dos testigos presenciales, los que deberán ser mayores de edad y acreditar identidad con DNI".

Y también se busca retocar la modificación del sistema sancionatorio "respetando los principios de proporcionalidad (entre el hecho imputado y la sanción) y temporalidad (entre la fecha de presunta comisión del hecho y su sanción)".

A las entidades gerenciadoras se las ubica como las responsables del reintegro de lo erogado por el afiliado de la obra social por motivo del corte de crédito prestacional, en el caso de que dicha obra social hubiera concretado el pago correspondiente de las prestaciones y no lo hubieran abonado a los profesionales.

En el caso que la responsable de la demora sea una obra social o empresa de medicina por abono, será la encargada de reintegrar a sus afiliados el monto que los mismos hubieran erogado por motivo del corte de crédito prestacional, debido al atraso en el pago.

"El médico cobra plus por una cuestión económica, no para dañar al paciente. Sino se pueden discutir montos, al menos que se cobre en fecha", dijo Taboada para resumir con una frase de consultorio: "El plus no el síntoma, sino la enfermedad".