Amra destacó que no avala el cobro de plus por la atención profesional

El titular de la seccional local del sindicato médico (Amra), Eduardo Taboada, aclaró que la entidad gremial no avala el cobro de plus por la atención profesional. "No se trata de una falta ética, cobrar adicionales es una práctica ilegal", aseguró.

El gremio sentó su posición frente a la campaña para evitar el pago de adicionales lanzada por siete obras sociales, que conforman la Mesa Coordinadora de Entidades Financiadoras de la Salud del sur. El proyecto busca educar a los afiliados sobre sus derechos y habilitar canales de reclamos para que se puedan canalizar los mismos.

La obra social de los empleados públicos de la provincia y el municipio (Iapos) dio de baja el mes pasado a 30 profesionales de su cartilla de prestadores. Todos sumaban más de una denuncia por "prácticas abusivas", como exigir el pago de una suma de dinero o más de una orden de consulta por atenciones que se encuentran incluidas en la cobertura contratada, o diferir turnos o someter a esperas injustificadas en la atención por la obra social.

Según indicó la titular del instituto, Soledad Rodríguez, mensualmente se recibe un centenar de reclamos de afiliados relacionados con el cobro de plus o la atención discriminatoria respecto de pacientes particulares o de otras obras sociales.

Un delicado equilibrio

Si bien aclaró que se trata de una "práctica ilegal" sobre la cual el sindicato se posiciona "en contra", Taboada reconoció que el plus está generalizado entre los profesionales de la salud.

Los primeros especialistas que reclamaron adicionales, recordó, fueron los obstetras y después se sumaron los anestesistas. "Sobre este tema las instituciones médicas siempre hicieron la vista gorda para mantener el equilibrio, siempre inestable, entre lo que pagan las obras sociales y lo que deben cobrar los médicos".

De todas formas, consideró, resultaría más lógico que los profesionales se dieran de baja como prestadores, es decir no atendieran más pacientes por obra social.

Y puso como ejemplo lo sucedido con un grupo de profesionales obstetras de la ciudad de Reconquista, "que definió dejar de atender pacientes a través de Iapos cuando la obra social comenzó a perseguirlos porque cobraban plus".

Según recordó Taboada, la obra social pagaba a los profesionales alrededor de 145 pesos por cada consulta, mientras que los pacientes debían pagar otros 150 pesos.

"Por eso decidieron salirse del padrón y ahora cobran lo mismo en forma particular".

En tanto, el secretario general de Amra Santa Fe reconoció que "la verdad es que la gran cantidad de quejas de los pacientes fueron muy lógicas ya que nadie quiere gastar en salud si tiene cobertura" y remató "cobrar plus no es una falta ética sino una ilegalidad".