Algunos vecinos nopueden regresar a sus casas en el barrio

Las casas de Patricia Pages y de Alicia González compartían medianera con los fondos del Laboratorio Apolo. Las dos mujeres aún no pueden volver a sus viviendas del pasaje Drumond al 2900, que aún exhiben los daños que dejó la voladura de la caldera de la fábrica de sueros. También falta el taller de Luis y, obviamente, la casa donde vivían los Sánchez, convertidos en escombros.

"Ese es el problema, los escombros", se queja Jimena Díaz, una de las hijas de Patricia. El terreno baldío en el que se convirtieron los fondos de Apolo aún están llenos de los ladrillos, chapas, restos de máquinas, caños y otros enseres que volaron por los aires hace un año. Y, según le explicaron los profesionales que fueron a presupuestar los arreglos en la casa de su mamá, cuando se remueva todo este material se puede volver a producir vibraciones que afecten a las casas linderas.

Reja

Por eso, después de retirar las cosas de más valor, Patricia colocó una reja sobre la puerta de su casa y se fue a vivir con un familiar. "Mi mamá no quiere volver nunca más a vivir ahí. Le quedó miedo, todavía se despierta de madrugada alarmada porque sueña con la explosión. La casa quedó muy insegura, porque la de atrás tiene un hueco en la pared por donde se puede ingresar, y además las paredes y los techos están llenos de rajaduras", cuenta Jimena.

Y, como otros vecinos, se lamenta de una historia que no eligieron y que parece "no terminar nunca". Aún no pueden arreglar sus casas, ni mucho menos se les ocurre venderlas. "¿Alguien las compraría?", se preguntan.El saldo, dice Patricia, es muy amargo. "Creo que desde el momento en que voló todo, uno sabía que los dueños del laboratorio no iban a hacerse responsables ni tampoco quienes permitieron que funcionara en este barrio. Hay manos que lavan otras manos y los damnificados seguimos esperando una solución", concluye.