A la espera del juicio oral y público

En la causa penal por la tragedia de calle Salta hay once personas procesadas por el delito de estrago culposo agravado. Se trata de el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la explosión, José Allala; los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli; los inspectores de Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica, Viviana Leegstra. El juicio oral y público en su contra aún no tiene fecha de inicio. Según la fiscal Graciela Argüelles, se prevé que comience una vez que se resuelva una pericia sobre las instalaciones del edificio, clave para la investigación. La medida fue solicitada hace un año por la Fiscalía, pero se atrasó porque no se encontraron especialistas en Rosario y debieron convocar a expertos de Córdoba que el pasado 11 de agosto firmaron un convenio con la Justicia local.