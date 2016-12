La China Suárez contó muy relajada acerca del talento oculto de Benjamín Vicuña

En una entrevista para promocionar la película "Sing", la China Suárez se mostró muy relajada, sonriente y hasta se animó a contar cuál es el talento oculto de Benjamín Vicuñ a.

La actriz habló de modo muy relajado sobre su relación con el chileno que mantienen un vínculo de confianza, con toques de humor y comparten su trabajo de actores.

En esta ocasión ella contó que él la entretiene con una aptitud que aún no ha mostrado en público y se trata de imitar voces, por ejemplo, de animales.

La China sobre su nueva película y los talentos de Benjamín



"Benja es el mejor haciendo voces. Nadie conoce esa faceta. Hace la sirena de no sé qué... Me dice '¿qué ruido querés que te haga?'. 'No sé, el ñandú', le digo", contó. Y siguió con humor: Pero le digo 'Benja, no sé cómo suena un ñandú, no tengo idea, nunca escuché".

Además reveló que Vicuña la había acompañado a México a hacer ese doblaje. "Me acompañó y yo les decía a los de Universal, 'Benjamín tendría que haber hecho esto porque él es el que hace todas las voces'", comentó, y agregó cómo fue la reacción de él al escucharla por primera vez en la voz de Mina.

"El no vio nada, se quedó afuera porque a mí me daba nervios. Llegó después, le mostramos todo y me dijo 'no es tu voz', le contesté 'Benja, te juro que si'. Y me dice 'me encanta'", detalló.

