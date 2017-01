La azafata que sobrevivió al vuelo del Chapecoense dice que no puede trabajar y pide donativos

"La mayor parte de mi vida trabajé como tripulante de cabina (...), el motivo por el cual pido ayuda es porque a raíz de esto no podré trabajar y seguir con mi vida normal ya que presento problemas psicológicos y físicos", escribió la propia Suárez en la plataforma GoFundMe, donde se pueden realizar donativos. Ximena pide la ayuda para poder seguir sus estudios universitarios y mantener a los dos hijos, de 6 y 2 años. De momento, le han donado $175.





"Soy Ximena Suarez Otterburg , sobreviviente del accidente de LAMIA en Colombia, tengo 28 años, nací en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tengo dos hijos de 6 y 2 añitos, a los cuales yo los mantengo, la mayor parte de mi vida trabaje como tripulante de cabina, a parte que estudiaba ingeniería en control de procesos en la Universidad autónoma Gabriel René Moreno, el motivo por el cual pido ayuda es porque a raíz de esto no.podré trabajar y seguir con mi vida normal ya que presento problemas psicológicos y físicos"





Ximena hacía parte de los tripulantes del del vuelo 2933 de LaMia que se estrelló cuando llevaba el equipo de la Chapecoense para la disputa de la final de la Copa Sudamericana y murieron a 71 personas el pasado 29 de noviembre en Colombia.