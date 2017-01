La Argentina para los argentinos

Desde hace dos días venía pensando en compartir o no estas palabras, pero al enterarme que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les ofrece a los manteros $11.700 durante unos meses y una capacitación, decidí escribir. Me opongo fuertemente a eso, y es más, quiero que se prohíba el ingreso a la Argentina de cualquier persona de otra nacionalidad que no venga con un trabajo contratado y comprobable, o de turista. No es muy distinto de lo que nos hacen a nosotros en otros lados y no es sólo que hablo de Europa. ¿Por qué tengo que mantener hospitales y servicios públicos para esta gente con mis impuestos? Y para colmo, después muchos (no todos) son pungas o manteros que no pagan un mango, y encima cortan calles. Tampoco quiero que vengan a estudiar gratis, ni chilenos, ni brasileños (en Chile pagan fortunas para estudiar y acá vienen gratis y viven mejor que en su país). Hay que cobrarles una matrícula sí o sí. Hay un pueblito que está a punto de desaparecer por culpa de las inundaciones, se llama Puerto Marini, y los gobiernos provinciales y de la Nación le dan poca importancia al asunto, y le regalan $11.700 a los manteros en vez de ir en ayuda de la gente inundada.

Gerardo Milano

DNI 13.502.181