La admirable acción solidaria de Viviana Canosa con la gente más necesitada

Viviana Canosa encabezó una acción solidaria que fue viviendo con mucha intensidad y alegría desde las redes sociales. En la tarde del martes la colecta realizada por la conductora dio sus frutos y fue entregada gran cantidad de bolsas con ropa y otros elementos.

"Llegó todo, gracias amigos, gracias a todos, que Dios los bendiga", expresó emocionada Viviana por el acto solidario. En Instagram todos sus seguidores la felicitaron por el acto de solidaridad para aquellos que más lo necesitan.

"Soy la madrina del Hospital Rivadavia. Vengo colaborando con un montón de gente hace muchos años. Antes lo hacía con los medios en los que trabajaba. A raíz de gente positiva, el programa que hice en la web, empecé otra vez con toda esta movida solidaria".

Primiciasya.com se contactó luego con la conductora quien dio detalles de cómo nació su vocación para ayudar a los que más lo necesitan.

Embed #sanBenito #donaciones Un vídeo publicado por Viviana (@vivianacanosaok) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 12:19 PST



"Contraté una combi para llevar las cosas a la iglesia San Benito. Hago donaciones desde hace muchos años cuando estaba en Radio Vale, lo hice durante casi ocho años. Todos los días hacíamos cadenas de donaciones, era un clásico del programa. Ayudábamos a fundaciones, gente y el hospital Garrahan", explicó Viviana.

"Colaboro con cuatro capillas de La Matanza. Ya hemos conseguido todo tipo de donaciones y me fui hasta La Salada a buscar cosas. Me encargo personalmente de cada cosa y con la gente de las redes sociales también me ayudan a recaudar cosas", agregó.

"Saco cosas de mi casa, pido todo el tiempo y voy entregando cosas a la gente que más lo necesita. Es un laburo solidario que lo hago de toda la vida y a mí me encanta, nada me gusta más que dar. Consigo leche, alimentos, cosas que la gente más humilde no come hace años. Hay chicos de un comedor que no toman leche hace años, es durísimo. Cuando veo a los políticos que hablan y hablan y no solucionan con trabajo y educación a la gente a mí me sacan".



Y cerró contando su nuevo desafío solidario: dar charlas en las cárceles: "La semana que viene empiezo a llevar cosas y dar charlas en las cárceles de mujeres. Encontré una movida que me enriquece mucho como persona y siento que es el camino que se me está allanando para lo que yo quiero hacer en televisión que tiene mucho que ver con la solidaridad".