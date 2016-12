La 87 de Leo Messi

Cada imagen en la que aparece Messi se viraliza como plaga en estos tiempos modernos y de redes sociales. Y repercute en cada rincón del planeta. Leo es un imán permanente. No sólo para los medios sino además para las empresas multinacionales, seguidores y admiradores. El crack rosarino volvió a ser noticia en la previa de Navidad. Esta vez por protagonizar una foto en la que se lo ve acompañado por algunos de los ex compañeros de la categoría 87 de Newell's luego de compartir un momento íntimo en un country de Funes, mientras disfruta de unos días libres en nuestra ciudad.

A muchos les llamó la atención que Leo se haya reunido con Gonzalo Massía, Franco Casanova, Agustín Ruani, Matías Pecce, Lucas Scaglia y Juan Cruz Leguizamón. Pero a quienes conocen al mejor futbolista del mundo, no. Porque no es la primera vez que tiene contacto con ex compañeritos. Sucede que en esta época, en la que la información corre a la velocidad de un rayo, cada vez que Messi aparece en escena todo toma una dimensión impensada.

Messi compartió un asado el viernes a la noche. El cónclave fue fruto de la espontaneidad en uno de los country de Funes Hills. Además del menú, lo más importante es que hubo muchas risas y anécdotas. Claro que una vez que uno de los protagonistas subió la foto grupal a Instagram, se fue viralizando hasta copar los medios más importantes del país y del exterior. Pero en realidad, no fue más que una foto en la que se ve la eterna amistad que tiene Leo con los pibes de la 87, a quienes conoció en la escuelita de Newell's antes de emigrar a Barcelona y ser el mejor del mundo.