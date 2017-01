La 39ª edición del Rally Dakar 2017en la lupa de un experto

Fernando Godoy sabe de lo que habla. La palabra Dakar no es ningún secreto para él. Este rosarino ex piloto de cross country estuvo durante 5 años como control de asistencia de cada etapa de la competencia, junto a la cronometrista oficial de la ASO Helenna Grimad, y sabe como pocos el mundo que envuelve a este competencia. Por eso, luego de finalizada la 39ª edición, que fue una de las menos emocionantes, con abandonos prematuros de candidatos y demasiadas suspensiones, su balance es para tener en cuenta. Uno de los puntos más fuertes de su crítica apunta al múltiple campeón de motos Marc Coma, que desde hace dos años es director deportivo de la prueba y por lo tanto el principal responsable de la misma en cuanto a la competencia en sí. Ahí brindó el concepto de que no hay que poner al mejor vendedor como gerente. Ese y varias perlitas graficó en este análisis.

El director deportivo

"Marc Coma fue la gran apuesta de Ettiene Lavigne (director de la ASO) para reemplazar a David Castera (fue el navegante del 3º, Cyril Despres). Pero no se tuvo en cuenta algo básico en su elección. En las empresas se premia a los mejores vendedores con el cargo de gerente de ventas. Y las ventas caen. Ahí está el error. El vendedor, vende, y el organizador, organiza. Coma lo intentó pero no logró lo que esperaba y habrá que ver si todo seguirá igual en futuras ediciones".

Los trayectos

"Todos anhelaban tener un corredor en el diseño de la prueba, pero las bajas de Chile y Perú no ayudaron mucho para la elección de las pistas. Tampoco el clima. Algunas etapas se hicieron hacia arriba o en descenso, o sea se repitieron de Dakar a Dakar. Y puso waypoints escondidos, que fueron bautizados como «pokemones» por varios pilotos, en relación directa al juego de buscar estos animalitos en la calle. Cuando en Francia se anunciaba el recorrido, me di cuenta de que algunas etapas eran copias de anteriores pasos. Algunos pilotos advirtieron eso y eso supuso ventaja para los más experimentados".

El concepto

"Hoy no es la carrera más dura del mundo. Quisieron trazarla con ese concepto, pero se desnaturalizaron sus inicios. Su ADN es en la arena, no son autos de Camel Trophy. La capacidad de llegar a destino era por superar terrenos secos, muy secos. Eso sí, no es ni será nunca una carrera fácil. El concepto que incorporó Marc es que los pilotos necesitan más navegación y en ese aspecto trabajó. Pero este fue el Dakar de Marc. El de etapas canceladas, cortadas, vivacs inundados... y sabiendo que en esta época del año llueve siempre".

Bolivia, lo duro

"Había anticipado que Bolivia iba a ser el mayor problema de la carrera. Tupiza, Oruro y La Paz eran etapas filtro por la falta de aclimatación, hidratación con agua a 45º y donde se iba a notar la falta de preparación física (Sergey Karyakin, vencedor en quads, entrenó duro en Rusia para esto). Las lluvias eran seguras y eso hizo cancelar varios tramos en ese país".

El favoritismo galo

"Siempre sostuve que era un Dakar para Peugeot, porque las etapas eran con pistas de rally para Petehansel y Loeb. Y así fue. Orly Terranova y el chileno Garafulic sugirieron en Fox Sports que Peugeot había recibido filtración de información y desataron la polémica. No me consta pero algo hubo. Me hacen dudar los permanentes aciertos de la escuadra francesa y el error de los demás. Es demasiado sugerente. Este Dakar nos demostró además que cuando cambian las condiciones de «seco», queda abierto a quienes manejan en el barro y en el caso de Peugeot se prepararon con un neumático Goodrich especial en ancho, flexibilidad, capacidad de tracción y grip. Y respecto a Carlos Sainz le cabe eso de «si ves no acelerés, si no ves no te confiés» Es el 5º Dakar que abandona pegándose" .

Toyota, no

"En cambio a Totoya no le alcanzaba para ganar. Es que entrenaron en un chasis diferente o en una potencia diferente a la que tenían en el Dakar, y Nasser Al-Attiyah y Gines De Villiers perdieron la goma delantera derecha. La respuesta es que «se corre como se entrena», porque cuando doblaron siempre de su lado los pilotos cuidaban, en las curvas a la izquierda no tenían tomada la verdadera dimensión y fallaron".

El ejemplo ruso

"Kamaz trabaja en equipo siempre. Es un solo camión dividido en 4 monstruos de 1000 HP, limitados a 150 km que alcanzaban a los autos de punta. Entrenan siempre en equipo. Los rusos son jugadores de ajedrez en el Dakar. Los resultados en la Africa Eco Race y ahora en el Dakar son un ejemplo de eso".

El honor local

"Sigue habiendo una legión de argentinos y sudamericanos que le hacen honor al espíritu del Dakar como modo de carera y hacen su propio rally. No correr contra los equipos con las terminales detrás y sus enormes presupuestos. Una carrera les costó a los particulares un promedio de mínima de 150.000 euros. Como el Rastrojero de Blangino, con un potente motor de un Camaro V8, que dio la vuelta".

¿Se vienen cambios?

"Lavigne declaró en el cierre del Dakar que van a llamar gente para sumar ideas. Eso quiere decir que van a rodar cabezas. He visto que el romance francés se termina con Coma. De hecho, Marc declaró que los cambios que introdujo en materia de navegación le han traído «algunas charlas» con los que navegaban a la vieja usanza del Dakar".

