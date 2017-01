Kelpers le piden a Trump que también erija un muro en las Islas Malvinas

Un grupo de kelpers que defiende la ocupación británica de las Malvinas reclamó ayer, irónicamente y a través de las redes sociales, a la primera ministra Theresa May que solicite al presidente estadounidense, Donald Trump , que levante un muro en las islas como el que prevé hacer en la frontera con México.

"Hola Theresa May. Puede por favor preguntarle a Trump si puede construir un muro para mantener a la Argentina afuera. Gracias", escribió en Twitter el grupo de kelpers que maneja la cuenta @falklands—utd. Y agregó: "No se preocupe, nosotros vamos a pagarlo. La Argentina no se puede hacer cargo de un balde y una pala, menos de un muro de verdad".