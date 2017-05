Karina Jelinek confesó los motivos por los que se separó de Alberto Czernikowski

Karina Jelinek vuelve a estar sola. Negó de todas las formas posibles que su romance con el dirigente de Cambiemos Alberto Czernikowski haya sido "para hacer prensa", como sugirió la ex del político.

Ahora, en una entrevista a fondo, Jelinek contó que "nos dimos cuenta de que no somos compatibles. Cuando una historia comienza, sólo ves a la otra persona. Más allá de la buena relación que teníamos, y de la química que hubo desde el primer momento, a él no le gustaba mi mundo... y a mí no me caía bien la política".

Luego, dejó en claro que la familia del político no incidió en la decisión de terminar la relación: "Conocí a su madre y me cayó bien de entrada. A él no le gustaba mi exposición, que forma parte de mi trabajo, y a mí no me agradaba el suyo. Creo que nos fuimos dando cuenta de que no éramos compatibles".

Sobre las especulaciones de indicaban la existencia de un contrato entre la expareja, lo negó con énfasis: "Nunca hubo tal cosa. Vimos que cuánto más tiempo estuviéramos juntos, más difícil iba a ser la separación. Ibamos a vivir la contradicción de un cariño creciente con diferencias menos llevaderas. Por eso decidimos terminar ahora en buenos términos, sin enojos, como dos personas adultas".

Ahora, la modelo está nuevamente libre pero no le cierra la puerta a nuevas oportunidades en el amor.

"Creo que hay que darse la oportunidad de ser feliz. Ahora estoy descongelando mi corazón, pero despacio, sin apuro. Tengo un programa antivirus que me hace olvidar las cosas malas. No hay ningún temor, sí precauciones. Aprendí que, si te apurás, podés chocar mal. Ahora estoy más tranquila".