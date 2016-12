Julia Roberts se suma a la TV

Por primera vez en su carrera, la exitosa Julia Roberts protagonizará una serie para la televisión, de la cual también será productora. La serie se basará en la novela de Maria Semple, "Today Will Be Different", y será la autora quien realice la adaptación para la pantalla chica, según informó la revista "Variety". La novela narra un día en la vida de Eleanor Flood, quien está hecha un desastre, por lo que decide que hoy es el día para hacer frente a las pequeñas cosas que ha descuidado. La historia habla de cómo a veces uno debe enfrentarse a sí mismo para comenzar a vivir realmente.