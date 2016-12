Juguetes y pan dulce para los chicos que están en los hospitales

1 Todo empezó el lunes, con un recital en el Anfiteatro que se haría el domingo y fue postergado un día por el mal clima. Tocaba Mamita Peyote y la entrada no se pagaba con dinero sino con una donación: un juguete, un pan dulce, un budín. O quizás habría que decir que comenzó hace siete años, en el lejano 2009, cuando un joven estudiante de abogacía pensó que debía hacer algo por los demás y reclutó a un par de chicos, más jóvenes que él, con ganas de lo mismo. Así nació el Movimiento Solidario Rosario (MSR), aunque como todas las historias, esta también es más larga y tiene infinidad de detalles.

La historia siguió el martes temprano, en una casa de la calle Italia al 1800. Allí se reunió un pequeño ejército de chicos. Varios apenas superan los 20 años, y otros ni siquiera llegan a esa edad. Algunos estudian, otros trabajan, y hay también quienes estudian y trabajan. Estaban allí, en esa casa alquilada, porque lo decidieron ellos. Son voluntarios. Pertenecen al MSR.

La tarea ese día era enorme: al recital de Mamita Peyote habían ido más de tres mil personas y los juguetes, el pan dulce y los budines donados conformaban una montaña. Había que ordenarlos, clasificar los juguetes por edades y por género, armar bolsones con las cosas dulces y organizar el destino de cada cosa.

Esa misma tarde saldrían a repartirlos por los hospitales infantiles y las salas pediátricas de otros nosocomios. En la casa había clima de fiesta porque los voluntarios estaban haciendo lo que querían: ser solidarios.

2 Ricardo Camarasa ya pasó hace rato los 30. Es aquel joven que en 2009 fundó el MSR y lo hizo crecer hasta lo que es hoy, un grupo cada vez más grande de voluntarios que se unen con la misma misión: ayudar a otros.

Es un líder de perfil bajo. Tiene convicciones muy fuertes, pero no hace política sino trabajo solidario. Su carisma y sobre todo los resultados visibles de la organización que comanda tentaron a al menos dos partidos políticos a ofrecerle candidaturas en 2015. Las rechazó de plano y siguió con lo suyo.

El 2016 lo empezó con una sensación que no experimentó nunca en los seis años previos. El martes, cuando estaba a punto de salir de la casa de Italia al 1800 con sus voluntarios a repartir juguetes y pan dulce en los hospitales, lo sintetizó: "Este año casi tiramos la toalla. La situación social empeoró tanto que cada vez nos encontramos con más gente que necesitaba ayuda. No sé cómo llegamos hasta acá", dice.

La tarea básica del MSR es darles de comer dos veces por semana a personas que viven en la calle. "El año pasado hacíamos 150 raciones, ahora estamos en 300", cuenta Camarasa, a quien todos conocen como Richard. Y remata, sin ocultar cierta desazón: "Este año mucha gente dependió de nosotros para poder comer".

3 Frente a la casa de Italia al 1800 hay dos colectivos de la Guardia Urbana Municipal. En la vereda hay decenas de bolsas negras que contienen las donaciones. Los voluntarios ya las clasificaron y organizaron cada detalle: saben cuáles descargarán en el primer hospital, cuáles en el que le sigue, y así. Avelina, una de las coordinadoras, está atenta a los detalles. Un colectivo llevará los regalos para los chicos internados y sus padres, y el otro trasladará a los voluntarios.

El sol aprieta en serio por primera vez este extraño diciembre. El termómetro dice que hacen 35 grados, pero arriba del colectivo donde van los voluntarios la temperatura debe llegar a 38. Aun así, el clima es festivo: aunque en minutos se encontrarán con realidades duras, todos están felices de poder arrancarles una sonrisa a chicos y padres que atraviesan por alguna situación delicada. Alguien ofrece gaseosas, pero pocos la aceptan: van hacia el primer destino y no ven la hora de llegar para empezar con la tarea.

4 El primero es el Hospital de Niños Víctor Vilela. Bajan Richard y Euge Craviotto Caraffa, la líder de Mamita Peyote, y los recibe Cecilia, la jefa del servicio de voluntarias del nosocomio. Es ella quien organiza la visita al interior del hospital. Como sólo podrán entrar algunos voluntarios, Avelina los organiza y distribuye los bolsones que se repartirán allí. Minutos después, seis o siete jóvenes caminan por los pasillos rumbo a las salas 1 y 3. En la primera están los chicos con patologías más leves. En la otra hay casos de más cuidado. "Sala Dr Angel Invaldi", dice un cartel en el ingreso.

El pasillo está adornado con motivos navideños. Una enfermera informa que hay pocos chicos y suministra unos detalles breves sobre sus patologías. Cecilia les pide a los voluntarios que sean cuidadosos y no los invadan. Informa que la nena del cuarto Nº 19 es una paciente oncológica y que allí no podrán entrar. Los voluntarios la ven a través de un vidrio y la saludan, pero ella devuelve una mirada que parece no entender lo que pasa. Una de las chicas del MSR elige un regalo que le parece apropiado para la pequeña y se lo alcanza a la madre. La mujer se acerca a su hija, le explica algo y la ayuda a abrirlo. Es un rompecabezas, la "entrada" que alguien pagó para ver a Mamita Peyote un día antes y para ayudar a un niño al que ni siquiera conoce.

La mamá agradece como puede, porque ella también sufre, y suelta una frase que parece aliviarla: "Mañana nos vamos a casa, si Dios quiere". Quienes la escuchan lo celebran con moderación y respeto.

Más adelante en el pasillo, Cecilia informa que hay una chica de 14 años. Los voluntarios buscan en sus bolsas y eligen un regalo apropiado. Dos chicas entran en la habitación, saludan con un beso a la paciente y a sus padres y le dan algo. La cara se le ilumina con una sonrisa, pero no dice nada. Cuando salen otra vez al pasillo, una de las voluntarias suspira aliviada: "Al menos por un momento conseguimos que piense en otra cosa que no sea en su enfermedad y dónde está", dice. Quienes la rodean asienten.

El grupo camina de regreso hacia la puerta del hospital. En una galería, una familia entera descansa donde puede: sobre un banco, en el piso de cemento, incluso recostados sobre un árbol. En el grupo hay varios chicos, entre ellos uno que apenas camina. Los voluntarios van hacia ellos y repiten la ceremonia: eligen juguetes para los niños según su edad y dejan varias bolsas de pan dulce y budines a los mayores. Algunos sonríen, otros agradecen, hay también quienes no expresan nada, quizás partidos por el dolor. Nadie espera en un hospital de niños por algo agradable.

5 El viaje sigue y la siguiente parada es el Hospital Provincial. Allí espera Magalí, una joven médica que está de guardia en la sala pediátrica. Toda la rutina se repite: los voluntarios toman las bolsas que ya tenían preparadas para este nosocomio, deciden quienes entrarán y luego recorren largos pasillos y galerías hasta llegar a los chicos internados.

La sala de pediatría es un largo pasillo que da a la calle 1° de Mayo. Las paredes están pintadas de muchos colores, hay un metegol y hacia el fondo un árbol de Navidad. Por todos lados se ven portasueros. A la izquierda se divisa la calle y a la derecha están las habitaciones.

Lucas es un nene eléctrico. Está internado desde hace 10 días y la mamá cree que le darán el alta el 27 o 28 de diciembre. Recién bañado y envuelto en una toalla, el nene se llena de ansiedad cuando dos voluntarias muy jóvenes le explican a qué fueron: le regalaron un auto, pero él no puede abrir el envoltorio transparente y necesita la ayuda de la mamá. Cuando él finalmente descubre el juguete, ella agradece.

Al lado está internada una nena de 14 años. La acompañan el papá y la mamá, y en algún lugar está también su hermano más chico. El papá cree que pasarán la Navidad y el Año Nuevo internados. Cuando recibe el regalo que los voluntarios seleccionaron para ella, la chica no parece acusar recibo. Pero la madre, que también podría ser la mamá de las dos chicas del MSR, dibuja como puede una sonrisa, les agradece y las acompaña con la mirada hasta que abandonan el cuarto.

El recorrido empezó hace dos horas y las escenas se repiten. El grupo va ahora hacia la Maternidad Martin. Cuando los dos colectivos estacionan por la calle Moreno, Richard avisa cuántos son los regalitos que deben bajar para las mujeres que están a punto de parir. "Son 23", dice y los voluntarios ya se organizan. Después, el mismo Richard agrega: "Bajemos también bolsones con pan dulce y budines para los médicos y enfermeros que están trabajando".

La caravana pasa luego por el Hospital de Niños Zona Norte y el recorrido culmina en la terminal de ómnibus Mariano Moreno. No es casual: el MSR tiene varios circuitos armados para repartir raciones de comida a gente que vive en la calle, los martes y jueves, durante todo el año, y la zona de la terminal es donde más demanda tienen. "No podíamos olvidarnos de esa gente justo ahora, cuando viene la Navidad", dice alguien mientras organiza una vez más qué bolsas toca repartir en esa parte de la ciudad.

6 Son las diez de la noche. A los voluntarios que arrancaron a las cuatro de la tarde en Italia al 1800 se le fueron agregando otros. Todos están cansados pero felices. Este año la recorrida fue mejor porque tuvieron más donaciones para repartir. Muchos chicos internados y sus familias tuvieron un pequeño regalo, que es un gesto más que una ayuda. Es como decirles que hay alguien allá afuera que piensa en ellos, aunque no parezca.

Como retribución, los voluntarios regresaron a su rutina con sonrisas, miradas, manitos saludando y hasta algún abrazo de los nenes o de sus padres guardados en sus corazones.

Este año tuvieron un plus. Se lo deben a la gente, en este caso a los que fueron al recital del lunes (¡el lunes!) al Anfiteatro: sobraron bolsones de juguetes y pan dulce, y eso significa que otros chicos y sus familias recibirán un mimo de estos voluntarios cualquier día de estos.