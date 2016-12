Jonás Aguirre se va a México y Camacho podría emigrar a Bogotá

Mientras que otro que puede emigrar es Washington Camacho. El volante fue pedido por Diego Cocca para reforzar a Millonarios de Bogotá. Claro que esto puede cambiar si el DT termina asumiendo en Racing como se especula. Por lo tanto, el destino si no es Colombia podría ser Avellaneda, pese a que en Arroyito no quieren saber nada. En tanto, por Esteban Burgos acercaron ayer una oferta del exterior, pero todo quedó en stand by hasta que aparezca el reemplazante del Chacho.